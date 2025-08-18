Απασχόληση στις ΗΠΑ: Από τη «μεγάλη παραίτηση» στo... «δεν το κουνάω»

Το φαινόμενο της λεγόμενης «μεγάλης παραίτησης» έχει μετατραπεί πλέον στη «μεγάλη παραμονή» στο χώρο της απασχόλησης στις ΗΠΑ. Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι εργαζόμενοι δεν παραμένουν απλώς στη δουλειά που είναι την δεδομένη στιγμή, αλλά την «σφιχταγκαλιάζουν» για τα καλά.

Το λεγόμενο «jog hugging», περιγράφει την διατήρησης μίας εργασίας «λες και εξαρτάται η ζωή σου από αυτή», αναφέρουν οι αναλυτές της συμβουλευτικής εταιρείας Korn Ferry.

Αυτή η προσκόλληση σε μία εργασία έρχεται σε έντονη αντίθεση με τον ιστορικό ρυθμό αλλαγής εργασίας στον οποίο επιδόθηκαν οι εργαζόμενοι το 2021 και το 2022, μία κατάσταση που δικαιολογείται βέβαια δεδομένων των τρεχουσών τάσεων της αγοράς εργασίας στις ΗΠΑ, όπως τονίζει το CNBC.

«Υπάρχει αυτή η στασιμότητα στην αγορά εργασίας, όπου τα ποσοστά προσλήψεων, παραιτήσεων και απολύσεων είναι χαμηλά», δήλωσε η Λόρα Ούλριχ, διευθύντρια οικονομικής έρευνας στη Βόρεια Αμερική στο Indeed Hiring Lab. «Απλώς δεν υπάρχει καθόλου μεγάλη κινητικότητα» τόνισε.

«Αβεβαιότητα στον κόσμο»

Ο ρυθμός με τον οποίο οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν οικειοθελώς τις δουλειές τους παραμένει κοντά σε χαμηλά επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από το 2016 περίπου, εκτός από τις πρώτες ημέρες της πανδημίας Covid-19.

Το λεγόμενο ποσοστό αποχωρήσεων είναι ένα βαρόμετρο των αντιλήψεων των εργαζομένων για την ευρύτερη αγορά εργασίας, δήλωσε η Ούρλιχ. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να είναι νευρικοί για την εύρεση άλλης εργασίας ή να μην είναι ενθουσιώδεις για την ικανότητά τους να βρουν μία, τόνισε.

«Υπάρχει αρκετή αβεβαιότητα στον κόσμο - οικονομική, πολιτική, παγκόσμια - και νομίζω ότι η αβεβαιότητα κάνει τους ανθρώπους να παραμένουν σε ένα μοτίβο αναμονής», δήλωσε ο Ματ Μπον, σύμβουλος αναζήτησης στελεχών στην Korn Ferry.

Η αγορά εργασίας έχει επίσης σταδιακά «ψυχρανθεί» εν μέσω ενός καθεστώτος υψηλότερων επιτοκίων, γεγονός που καθιστά πιο δαπανηρό για τις επιχειρήσεις να δανείζονται χρήματα και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Το ποσοστό προσλήψεων τον τελευταίο χρόνο περίπου έχει καταρρεύσει στον χαμηλότερο ρυθμό εδώ και πάνω από μια δεκαετία (εξαιρουμένων των πρώτων ημερών της πανδημίας Covid-19) — που σημαίνει ότι όσοι θέλουν να αναζητήσουν μια νέα δουλειά μπορεί να δυσκολευτούν σχετικά να βρουν.

Η αύξηση των θέσεων εργασίας τους τελευταίους μήνες έχει επίσης επιβραδυνθεί απότομα, κάτι που οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ως ένδειξη μιας ευρύτερης οικονομικής επιβράδυνσης.

Περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ανέφεραν σχέδια για συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού τους τους επόμενους 12 μήνες παρά για επέκταση — η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό από το 2020, σύμφωνα με τριμηνιαία δημοσκόπηση του Conference Board που δημοσιεύθηκε την περασμένη εβδομάδα. Τα μερίδια ήταν 34% έως 27%, αντίστοιχα.

Ενώ δεν είναι απαραίτητα κακό να παραμένεις σε μια δουλειά για μεγάλο χρονικό διάστημα, το «σφιχταγκάλισμασ» της εργασίας μπορεί να δημιουργήσει ορισμένους κινδύνους για τους ανυποψίαστους, ανέφεραν οι ειδικοί της Korn Ferry.

Καταρχάς, μπορεί να θυσιάζουν μέρος της αύξησης των κερδών, καθώς όσοι αλλάζουν εργασία γενικά επιτυγχάνουν υψηλότερη αύξηση μισθών από εκείνους που παραμένουν στους τρέχοντες ρόλους τους, δήλωσε η Ούλριχ.

Για παράδειγμα, οι εργαζόμενοι που νιώθουν πολύ άνετα με τον τρέχοντα ρόλο τους μπορεί να παραμείνουν στάσιμοι αντί να αναλάβουν πρόσθετες ευθύνες ή να μάθουν νέες δεξιότητες, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την επαγγελματική εξέλιξη τους όταν βελτιωθεί η αγορά εργασίας, δήλωσε ο Μπον. Οι εργοδότες μπορούν επίσης να αποφασίσουν ότι οι εν λόγω εργαζόμενοι δεν πληρούν πλέον τα πρότυπα απόδοσής τους, πρόσθεσε.