Ταγιάνι: Η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την Ουκρανία

«Εργαζόμαστε για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία ελπίζουμε να επιτευχθεί σύντομα. Βέβαια, δεν είναι εύκολο και -όπως λέμε πάντα- δεν μπορεί να επιτευχθεί η ειρήνη χωρίς την Ουκρανία», δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

Ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας χθες βράδυ υπογράμμισε ότι «η Ιταλία θα συνεχίσει να στηρίζει το Κίεβο και να προτείνει την υιοθέτηση "ενός είδους άρθρου 5 του ΝΑΤΟ" ώστε η Ουκρανία και στο μέλλον να μπορεί να προστατεύεται στρατιωτικά από κάθε προσπάθεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας να ξαναρχίσει τον πόλεμο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

