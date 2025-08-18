Επιχειρήσεις | Ελλάδα

ΔΙΜΕΑ: Πρόστιμα 33.000 ευρώ σε 23 επιχειρήσεις τον Ιούλιο

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 23 επιχειρήσεις από 500 μέχρι και 3.000 ευρώ.

Σε 33.000 ευρώ ανέρχεται το σύνολο των προστίμων που επιβλήθηκε από τους υπαλλήλους της Διυπηρεσιάκης Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) κατά τους ελέγχους που πραγματοποίησαν, σε όλη την χώρα, τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τις βεβαιώσεις των προστίμων που αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 23 επιχειρήσεις από 500 μέχρι και 3.000 ευρώ, σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων ρύθμισης της αγοράς προϊόντων (Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών -ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Πρόστιμα
ΔΙΜΕΑ
Επιχειρήσεις

