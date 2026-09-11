Μόντι προς Πούτιν: Οι συγκρούσεις πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας

O Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών τους.

Η Ινδία ανακοίνωσε σήμερα ότι ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω τις ιδιαίτερες σχέσεις μεταξύ των χωρών τους, στο πλαίσιο συνομιλιών που κάλυψαν τομείς όπως η ενέργεια και η άμυνα.

Πρόκειται για τη δεύτερη συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων, που πραγματοποιήθηκε την παραμονή της ετήσιας συνόδου κορυφής των ηγετών των χωρών BRICS στην πρωτεύουσα της Ινδίας, στην οποία αναμένεται να παραστούν, μεταξύ άλλων, ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν.

Ο Μόντι και ο Πούτιν «αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με… τις συγκρούσεις στη Δυτική Ασία και στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, οι οποίες έχουν επηρεάσει το θαλάσσιο εμπόριο καθώς και την ασφάλεια και την προστασία των Ινδών ναυτικών», σύμφωνα με δήλωση του υπουργείου Εξωτερικών της Ινδίας.

Ο Μόντι επανέλαβε ότι οι συγκρούσεις πρέπει να επιλύονται μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας και ότι η Ινδία είναι έτοιμη να συνδράμει στις ειρηνευτικές προσπάθειες, πρόσθεσε.

«Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν να συνεργάζονται με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της ειδικής και προνομιακής στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο χωρών», αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

Η Ινδία, μαζί με την Κίνα, είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, κάτι που θεωρείται ότι βοηθά τη Μόσχα να αναπληρώσει τον προϋπολογισμό της από τότε που ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 και υπέστη εκτεταμένες δυτικές κυρώσεις.

Το μερίδιο της Ρωσίας στις εισαγωγές αργού πετρελαίου της Ινδίας αυξήθηκε το 2026, φτάνοντας το ρεκόρ του 51% τον Ιούλιο, καθώς οι διαταραχές στις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή οδήγησαν τα ινδικά διυλιστήρια να βασιστούν περισσότερο στο ρωσικό πετρέλαιο. Το μερίδιο αυτό πιθανότατα μειώθηκε τον Αύγουστο, καθώς η Κίνα ενέτεινε τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με αναφορές των ινδικών μέσων ενημέρωσης.

O Μόντι δήλωσε ότι προσέφερε στον Πούτιν μια ρωσική μετάφραση του «Thirukkural», ενός σεβαστού κλασικού κειμένου στη γλώσσα Ταμίλ της Ινδίας, το οποίο περιλαμβάνει 1.330 δίστιχα σχετικά με την αρετή, τη διακυβέρνηση και την αγάπη και αποδίδεται στον ποιητή και φιλόσοφο Θιρουβαλλουβάρ.

Οι δύο ηγέτες επισκέφθηκαν επίσης μια βιομηχανική έκθεση Ινδίας-Ρωσίας, όπου παρουσιάζονταν εταιρείες από τους τομείς της ρωσικής τεχνολογίας, της τεχνητής νοημοσύνης, της αεροπορίας, του διαστήματος, της πυρηνικής επιστήμης, της βαριάς μηχανικής, της εξόρυξης και του τραπεζικού τομέα.

Η Ινδία και η Ρωσία έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να αυξήσουν το διμερές εμπόριο στα 100 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2030, από τα σχεδόν 70 δισεκατομμύρια δολάρια της περιόδου 2024-25.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ