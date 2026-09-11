Χούθι: «Κανένας λόγος ανησυχίας» για τη ναυσιπλοΐας στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ

Η πόλη Μούχα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε στόχος πυραύλων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος, την επομένη της πτώσης της πόλης στα χέρια των ανταρτών Χούθι.

Η πόλη Μούχα της Υεμένης στην Ερυθρά Θάλασσα έγινε στόχος πυραύλων, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός αξιωματούχος, την επομένη της πτώσης της πόλης στα χέρια των ανταρτών Χούθι.

«Έξι πύραυλοι στόχευσαν το λιμάνι της Μούχα», είπε, χωρίς να διευκρινίσει την προέλευσή τους. Το τηλεοπτικό δίκτυο Almasirah, που συνδέεται με το κίνημα ανταρτών Ανσαραλά --γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, τους Χούθι--, έκανε λόγο νωρίτερα για σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές στο αεροδρόμιο της πόλης.

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Χθες, οι υεμενίτες αντάρτες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το λιμάνι της πόλης Μούχα, καθώς οι υποστηρίζονται από το Ιράν σιίτες αντάρτες επιδιώκουν να ελέγξουν όλες τις περιοχές στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας και κατά συνέπεια το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ.

Σήμερα, οι Χούθι προσπάθησαν να καθησυχάσουν τη διεθνή κοινότητα αναφορικά με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ, αφού κατέλαβαν ένα νησί σε αυτό τον σημαντικό δίαυλο για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

«Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και στο στενό Μπαμπ ελ Μάντεμπ είναι ασφαλή και προχωρούν κανονικά», δήλωσε ο Χάζεμ αλ Άσαντ, μέλος του πολιτικού γραφείου των προσκείμενων στο Ιράν σιιτών ανταρτών, στο πρακτορείο ειδήσεων Al-Araby al-Jadeed. «Δεν υπάρχει λόγος διεθνούς ανησυχίας», είπε.

Παράλληλα σήμερα, ένας σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ χαρακτήρισε την προέλαση των Χούθι στην Υεμένη «ηχηρή νίκη», μετά την κατάληψη του νησιού στο Μπαμπ ελ Μαντέμπ. «Συγχαρητήρια για αυτή τη ηχηρή νίκη για το Ανσαραλά», έγραψε ο Μοχάμεντ Μόχμπερ στο X.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ