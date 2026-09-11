Wall Street: Σπάει το αρνητικό σερί ο Dow με βοήθεια από πληθωρισμό - πετρέλαιο

Οι traders φτιάχνουν ψυχολογία από την πτώση του πετρελαίου, αλλά κυρίως από την έκθεση του πληθωρισμού που δεν επιφύλασσε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

Τελευταία ενημέρωση: 17:49

Ανοδικά αντιδρούν οι δείκτες στην Wall Street την Παρασκευή, με την αγορά να επιχειρεί το comeback μετά τις τέσσερις πτωτικές συνεδριάσεις, με τους traders να φτιάχνουν ψυχολογία από την πτώση του πετρελαίου, αλλά κυρίως από την έκθεση του πληθωρισμού που δεν επιφύλασσε κάποιες δυσάρεστες εκπλήξεις.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 0,4% τον Αύγουστο σε μηνιαία βάση, διαμορφωμένος στο 3,4% σε ετήσια βάση, πιάνοντας τις εκτιμήσεις του Dow Jones. Εξαιρώντας ωστόσο τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 0,3%, ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο. Αναλυτικότερα, οι τιμές της ενέργειας ώθησαν τον κύριο δείκτη πιο ψηλά, καθώς η βενζίνη αυξήθηκε κατά 3,9%, αντιπροσωπεύοντας περισσότερο από το ένα τρίτο της ανόδου του δείκτη. Η έκθεση είναι ο τελευταίος σημαντικός δείκτης του πληθωρισμού που θα πάρει στα χέρια της η Fed πριν από τη συνεδρίαση πολιτικής της την επόμενη εβδομάδα, η οποία ολοκληρώνεται την Τετάρτη με την ψηφοφορία για το βασικό της επιτόκιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται 0,85% ή κατά 441,31 μονάδες, στις 52.505 μονάδες, ο διευρυμένος S&P 500 κερδίζει 0,86% στις 7.657 μονάδες. Παρόμοια εικόνα με τον τεχνολογικό Nasdaq, καθώς σημειώνεικέρδη 1,02% στις 26.348 μονάδες. Εάν παραμείνει αυτό το κλίμα, η αγορά θα βάλει τέλος σε ένα αρνητικό σερί τεσσάρων συνεδριάσεων.

Παρά την ισχυρή πτώση άνω του 3% που σημειώνει το πετρέλαιο σήμερα, οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, με τους δύο δείκτες αναφοράς, Brent και West Texas Intermediate να επιδίδονται σε ράλι σχεδόν 7% σε εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα ωστόσο με τους αναλυτές, η υποχώρηση της Παρασκευής είναι αρκετή για να καθησυχάσει τους επενδυτές ακόμη και μετά από μια «μεικτή» έκθεση για τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

Μετά την ανακοίνωση του πληθωρισμού, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ήταν στην πλειοψηφία τους σταθερές, αν και το 2ετές ομόλογο του Δημοσίου έφτασε στο υψηλότερο επίπεδό του από τον Ιούλιο του 2024, αντανακλώντας τις αυξανόμενες προσδοκίες για αύξηση των επιτοκίων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας. Το εργαλείο FedWatch του Ομίλου CME δείχνει πιθανότητα 85,6% για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες την επόμενη εβδομάδα.

«Αυτό σημαίνει ότι η Fed θα πρέπει να προχωρήσει σε αύξηση των επιτοκίων την επόμενη εβδομάδα, με την καμπύλη αποδόσεων, τα swaps και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των ομοσπονδιακών αμοιβαίων κεφαλαίων να επιβεβαιώνουν όλα το ίδιο. Η έκπληξη θα ήταν τώρα αν η Fed επέλεγε την παύση», δήλωσε ο Ντάρελ Κρόνκ, CIO για τη διαχείριση πλούτου και επενδύσεων στην Wells Fargo.

Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ επιδεινώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης και οι πρόσφατες, ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αμερικανών πολιτών για το κόστος διαβίωσης.

Ειδικότερα, ο προκαταρκτικός δείκτης κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν μειώθηκε στο 47,8 τον Σεπτέμβριο από 51,7, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg.

Επίσης, οι καταναλωτές αναμένουν πλέον ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,6% τον επόμενο χρόνο, από 4% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, εκτιμούν ότι το κόστος θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,4% τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, ελαφρώς περισσότερο από την πρόβλεψη του Αυγούστου.