Μιλώντας στο επιχειρηματικό φόρουμ των BRICS, ανέφερε ότι η Δύση καταφεύγει στην καταστροφή εγκαταστάσεων και αγωγών καθώς και στην κατάσχεση πλοίων προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική ηγεσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία για να συμμετάσχει στη διάσκεψη των χωρών της ομάδας BRICS, ότι οι δυτικοί ανταγωνιστές της ομάδας προσπαθούν να ανακτήσουν την «παλιά ηγετική τους θέση» με «απρεπή» τρόπο.

Μιλώντας στο επιχειρηματικό φόρουμ των BRICS, ανέφερε ότι η Δύση καταφεύγει στην καταστροφή εγκαταστάσεων και αγωγών καθώς και στην κατάσχεση πλοίων προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική ηγεσία.