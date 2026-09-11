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Πούτιν: «Οι ανταγωνιστές των BRICS προσπαθούν να ανακτήσουν την ηγετική τους θέση με απρεπή τρόπο»

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Πούτιν: «Οι ανταγωνιστές των BRICS προσπαθούν με απρεπή τρόπο να ανακτήσουν την ηγετική τους θέση»
Βλαντίμιρ Πούτιν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Μιλώντας στο επιχειρηματικό φόρουμ των BRICS, ανέφερε ότι η Δύση καταφεύγει στην καταστροφή εγκαταστάσεων και αγωγών καθώς και στην κατάσχεση πλοίων προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική ηγεσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ινδία για να συμμετάσχει στη διάσκεψη των χωρών της ομάδας BRICS, ότι οι δυτικοί ανταγωνιστές της ομάδας προσπαθούν να ανακτήσουν την «παλιά ηγετική τους θέση» με «απρεπή» τρόπο.

Μιλώντας στο επιχειρηματικό φόρουμ των BRICS, ανέφερε ότι η Δύση καταφεύγει στην καταστροφή εγκαταστάσεων και αγωγών καθώς και στην κατάσχεση πλοίων προκειμένου να διατηρήσει την οικονομική ηγεσία.

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tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
BRICS
Ρωσία
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