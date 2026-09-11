Χαρδαλιάς: «71,3 εκατ. από τους ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας για 30 νέα σχολεία»

Στα εγκαίνια το 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, καθώς και στον αγιασμό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, τα οποία έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης από την Περιφέρεια, παραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Στα εγκαίνια το 4ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου και του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, καθώς και στον αγιασμό στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, τα οποία έχουν ενταχθεί σε προγράμματα χρηματοδοτικής στήριξης από την Περιφέρεια, παραβρέθηκε ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

«Δεν έχει νόημα να μας ευχαριστείτε γιατί κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, γιατί η κοινωνία των πολιτών προτεραιοποιεί έργα και μας βοηθάει, μέσα από τη γόνιμη κριτική και την κατανόησή της να επιτελούμε καλύτερα το έργο μας» είπε ο κ. Χαρδαλιάς απευθυνόμενος στους εκπαιδευτικούς και τους γονείς των μαθητών, τονίζοντας ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία «γινόμαστε καλύτεροι ως κρατικοί λειτουργοί, διορθώνουμε λάθη και παραλείψεις και επιτυγχάνουμε το βέλτιστο αποτέλεσμα».

Όπως επισήμανε ο κ. Χαρδαλιάς «μαζί με την Πολιτεία και τα συναρμόδια Υπουργεία, γίνονται σημαντικά βήματα με τα προγράμματα που αφορούν στην ανακαίνιση των σχολικών αιθουσών» και πρόσθεσε: «Προφανώς χρειάζονται να κάνουμε ακόμα περισσότερα, γιατί η κοινωνία και οι γειτονιές μας δεν μπορούν να περιμένουν».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του περιφερειάρχη στη συμβολή των Δημάρχων και των δημοτικών συμβούλων στην υλοποίηση των σχετικών έργων, τους οποίους ευχαρίστησε για την άμεση και αποτελεσματική συνεργασία, «πέρα από παρατάξεις, χρώματα και ιδεολογίες», όπως είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αναφέρθηκε με θερμά λόγια στη συνεργασία της Περιφέρειας με την ΚΤΥΠ, επισημαίνοντας ότι «έχουμε δρομολογήσει 17 καινούργια σχολεία και είμαστε πολύ χαρούμενοι, γιατί από τα ευρωπαϊκά κονδύλια της Περιφέρειας, ένα μεγάλο τμήμα - που αγγίζει τα 71,3 εκατ. ευρώ - επενδύεται στο αυτονόητο. Και το αυτονόητο είναι η αξιοπρέπεια με την οποία πρέπει τα παιδιά μας να μεγαλώσουν και να μορφωθούν».

Ο περιφερειάρχης, αφού έκοψε την καθιερωμένη κορδέλα των εγκαινίων στα καινούργια σχολεία και παρακολούθησε τον αγιασμό, ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις συνοδευόμενος από τους διευθυντές τους. Κατά την επίσκεψή του συνομίλησε με μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς, ενημερώθηκε για τον προγραμματισμό των δράσεων που θα φιλοξενηθούν στους χώρους των σχολείων και συζήτησε μαζί τους για τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στη σημασία δημιουργίας σύγχρονων, λειτουργικών και ασφαλών υποδομών για την αναβάθμιση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών και τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Τον κ. Χαρδαλιά συνόδευσαν κατ' αντιστοιχία στα σχολεία οι αντιπεριφερειάρχες Δυτικού Τομέα Χαράλαμπος Αλεξανδράτος, Ανατολικής Αττικής Δημήτρης Δαμάσκος και Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, οι δήμαρχοι Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος, Ιλίου Ανδριάνα Αλεβίζου και Παιανίας Ισίδωρος Μάδης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι Λουκία Κεφαλογιάννη και Μαριάννα Τουμαζάτου, εκπρόσωποι της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών αρχών, ενώ παρέστησαν ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη και ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Λοβέρδος.

Βασικός άξονας στρατηγικής της περιφερειακής αρχής για τη στήριξη της εκπαιδευτικής κοινότητας, είναι η αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου - κατά κύριο λόγο, των ευρωπαϊκών πόρων - για την κατασκευή νέων σχολικών κτηρίων, καθώς και την αναβάθμιση και τον εξοπλισμό υφιστάμενων μονάδων.

Είναι ενδεικτικό, ότι μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027», έχουν εγκριθεί 24 συγχρηματοδοτούμενες πράξεις για 30 νέες σχολικές μονάδες, συνολικού προϋπολογισμού 71,3 εκ. ευρώ. Σε αυτό το πλαίσιο, παραδίδονται στη σχολική κοινότητα περισσότερες από 200 νέες αίθουσες διδασκαλίας, με τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας να αφορούν στην καθημερινότητα 5.035 μαθητών και μαθητριών σε όλη την Αττική.

Ειδικότερα, στα σχολεία που επισκέφθηκε ο κ. Χαρδαλιάς, έχουν υλοποιηθεί από την Περιφέρεια τα παρακάτω έργα, ύψους άνω των 5 εκατ. ευρώ από πόρους του ΠΕΠ «Αττική»:

- Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ν. Ηρακλείου ολοκληρώθηκε η ανέγερση νέου κτηρίου, συμπληρωματικού στο υφιστάμενο, στη θέση παλαιότερου που κατεδαφίστηκε μετά τις βλάβες που υπέστη στον σεισμό του 2019.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε 3,45 εκατ. ευρώ, ενώ το νέο τριώροφο κτήριο έχει χωρητικότητα 250 μαθητών.

Επιπροσθέτως, επισκευάστηκαν χώροι της υφιστάμενης σχολικής μονάδας ( κουφώματα τοίχοι, χώροι υγιεινής δαπέδα, βαφές), ενώ στον αύλειο χώρο τοποθετήθηκαν ράμπες για ΑμεΑ, κερκίδες και γήπεδο καλαθοσφαίρισης, βρύσες, φυτεύσεις και καθιστικά.

- Στο Ίλιον, η Περιφέρεια χρηματοδότησε με 1,24 εκατ. ευρώ την ανέγερση του 8ου Γυμνασίου Ιλίου, δυναμικότητας 125 μαθητών και μαθητριών. Πρόκειται για ένα τριώροφο κτήριο συνολικού εμβαδού 1.127 τ.μ., με έξι αίθουσες διδασκαλίας, αίθουσα ξένων γλωσσών, εργαστήρια, ιατρείο-αναρρωτήριο, χώρους υγιεινής, γραφεία διοίκησης και καθηγητών και άλλους βοηθητικούς χώρους.

- Τέλος, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παιανίας, πραγματοποιήθηκαν εργασίες επισκευής, στεγάνωσης και αποκατάστασης φθορών, με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων που οφείλονται σε εισροή υγρασίας. Το σχολείο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ η Περιφέρεια χρηματοδότησε τις εργασίες με 374.000 ευρώ.

Με εντολή του περιφερειάρχη Αττικής, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν εντείνει τους ελέγχους στα σχολικά λεωφορεία, δίνοντας έμφαση στην κατάσταση των οχημάτων, την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων για την ασφαλή μεταφορά των μαθητών, καθώς και στην άμεση αντιμετώπιση κάθε περίπτωσης, κατά την οποία διαπιστώνονται παραβάσεις ή ελλείψεις.

Παράλληλα, τα κλιμάκια της Περιφέρειας έχουν πυκνώσει τους υγειονομικούς ελέγχους σε κυλικεία, καντίνες και εστιατόρια σχολείων, καθώς και σε καταστήματα πώλησης τροφίμων που βρίσκονται πλησίον σχολικών μονάδων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των προβλεπόμενων όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων από πλευράς των επιχειρήσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ