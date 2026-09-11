Μαρινάκης: «Προσωπική θέση» το δίμηνο επίδομα ανεργίας - Αντιδρoύν ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ

Οι σχετικές ανακοινώσεις «κρούουν ανοιχτές θύρες», καθώς, όπως επισήμανε, είχε διευκρινίσει επανειλημμένως ότι δεν εξέφραζε κυβερνητική πρόταση.

Θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου και υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, πως το επίδομα ανεργίας θα πρέπει να χορηγείται για δύο μήνες. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε στο Real Voice News της Ρόδου ότι οι σχετικές ανακοινώσεις «κρούουν ανοιχτές θύρες», καθώς, όπως επισήμανε, είχε διευκρινίσει επανειλημμένως κατά τη συνέντευξή του ότι εξέφραζε αποκλειστικά προσωπική άποψη και όχι κυβερνητική πρόταση.

«Όσα κόμματα έβγαλαν ανακοίνωση, στην πραγματικότητα κρούουν ανοιχτές θύρες, δεδομένου του γεγονότος ότι στη συνέντευξη που έδωσα διευκρίνισα περισσότερες από μία φορές ότι εκφράζω μια καθαρά προσωπική μου θέση και η πρόταση αυτή δεν αποτελεί κεντρική κυβερνητική πρόταση», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, με δήλωσή του στον Real Voice News.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ακόμη ότι την ίδια θέση έχει διατυπώσει κατ’ επανάληψη και στο παρελθόν, υπογραμμίζοντας πως σε περίπτωση που ποτέ εξεταζόταν η υλοποίηση μιας τέτοιας πρότασης, θα έπρεπε να υπάρξει ειδική μέριμνα για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων και ειδικές περιπτώσεις όπως άνεργες μητέρες, άνεργοι μεγαλύτερης ηλικίας, ή εποχικοί εργαζόμενοι.

ΕΛΑΣ κατά Μαρινάκη: «Εκτός από κυνικός είναι και κοινωνικά ανάλγητος»

«Βαθιά κυνική, κοινωνικά ανάλγητη και ακραία νεοφιλελεύθερη» χαρακτηρίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) την πρόταση στην οποία προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο ΕΡΤnews την Τετάρτη, στις 9 Σεπτεμβρίου, να δίνεται επίδομα ανεργίας μόνο για δύο μήνες.

«Με ωμό τρόπο δήλωσε πως "προσωπικά θα εισηγηθεί, αν η ΝΔ εκλεγεί εκ νέου κυβέρνηση, το επίδομα ανεργίας να δίνεται μόνο για 2 μήνες". Ο λόγος; Γιατί η χώρα μας, λέει, έχει χαμηλή ανεργία και μεγάλη ανάπτυξη και... πια δεν χρειάζεται αυτό το επίδομα!», επισημαίνει η ΕΛΑΣ σε ανακοίνωση του τομέα Εργασίας του κόμματος.

«Δεν ξέρουμε σε ποια χώρα ζουν οι Υπουργοί της ΝΔ, αλλά είναι βέβαιο πως μια τρίτη θητεία Μητσοτάκη επιφυλάσσει για τους εργαζόμενους, τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα και το ίδιο το κοινωνικό κράτος, ακόμη δυσκολότερες μέρες», τονίζει η ΕΛΑΣ, σχολιάζοντας πως «είναι προφανές ότι ο κ. Μαρινάκης δεν έκανε "λάθος"», αλλά πρόκειται για «απόλυτα συνειδητή η δήλωσή του προσπαθώντας να κλείσει το μάτι στο "κενό" που άφησε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ απέναντι στις ανάγκες της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας».

«Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση ακολουθεί τον δρόμο του κοινωνικού αυτοματισμού για να καλύψει το έλλειμα των πολιτικών της. Λες και η εξαθλίωση των ανέργων, οι δυσμενείς εργασιακές συνθήκες, οι περικοπές επιδομάτων και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών θα δώσουν ώθηση στο επιχειρείν, όταν όλοι οι μικρομεσαίοι κλάδοι είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό και όταν το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης πήγε στους ημέτερους κουμπάρους της κυβέρνησης, χωρίς καμία δυνατότητα να ενισχύσουν την ανταγωνιστική τους θέση, να ακολουθήσουν τις νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και να επεκταθούν σε νέες αγορές ενισχύοντας τις υποδομές τους», σημειώνει μεταξύ άλλων η ΕΛΑΣ, χαρακτηρίζοντας «γαλάζια επικοινωνιακή φούσκα», το «εργασιακό θαύμα» που υπερασπίζεται ο κ. Μαρινάκης.

ΠΑΣΟΚ: «Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας»

Σκληρή ήταν η αντίδραση και του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να κάνει λόγο για «κρυφή ατζέντα» της Νέας Δημοκρατίας και να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προετοιμάζει «εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους».

Σε δήλωσή του σχετικά με την αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου για το επίδομα ανεργίας, ο Κώστας Τσουκαλάς αναφέρει: «Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος εμφανίστηκε ως λαγός και μας προϊδέασε για την κρυφή ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας σε περίπτωση επανεκλογής του Κυριάκου Μητσοτάκη. Σε συνέντευξη του στην ΕΡΤ, δήλωσε: “δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από δύο μήνες” και πως “το επίδομα ανεργίας πρέπει να αξιολογηθεί από μηδενική βάση”. Αρκετά πλήρωσε η κοινωνία τις νεοφιλελεύθερες εμμονές της Νέας Δημοκρατίας».

«Τώρα σχεδιάζουν το ξήλωμα του επιδόματος ανεργίας. Οι πολίτες πλέον ξέρουν τι ετοιμάζει ο κ. Μητσοτάκη: Εργασιακό μεσαίωνα για τους εργαζόμενους. Το ΠΑΣΟΚ έχει έτοιμο σχέδιο στήριξης των συλλογικών συμβάσεων και επαναφοράς του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Με καλύτερες αποδοχές και αξιοπρεπείς όρους εργασίας. Για μια νέα σελίδα της χώρας με τον κόσμο της εργασίας στο επίκεντρο» κατέληξε.

Τι δήλωσε αρχικά ο Π. Μαρινάκης