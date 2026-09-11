Fourlis: Στο 12,76% η συνολική συμμετοχή της Quest

Κατά την 11η Σεπτεμβρίου 2026, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία άμεσα η QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα συνδεόμενα πρόσωπα με αυτήν (έμμεσα) ανέρχεται σε 12,76%

Η FOURLIS Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ γνωστοποίησε την Παρασκευή, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης που έλαβε από την Tedinvest Limited (άμεσο Μέτοχο κατά 50,02% της εταιρείας QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και από τον Θεόδωρο Φέσσα (100% Μέτοχο της εταιρείας Tedinvest Limited) την 9η Σεπτεμβρίου 2026, ότι το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχεται έμμεσα στην Εταιρεία από την εταιρεία Tedinvest Limited και τον Θεόδωρο Φέσσα ανήλθε άνω του ορίου του 10% κατά την 24η Μαρτίου 2026.

Συγκεκριμένα, το ως άνω ποσοστό διαμορφώθηκε σε 10,53% (που αντιστοιχεί συνολικά σε 5.464.831 δικαιώματα ψήφου) έναντι ποσοστού 5,05% που διατηρούσαν στην Εταιρεία κατά την 20η Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνεται ότι, κατά την 11η Σεπτεμβρίου 2026, το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία άμεσα η QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τα συνδεόμενα πρόσωπα με αυτήν (έμμεσα) ανέρχεται σε 12,76%.