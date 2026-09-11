Κατσαφάδος: Έρχεται νέο νομοσχέδιο για την Κρατική Αρωγή

Ο Κατσαφάδος γνωστοποιεί ότι το επόμενο διάστημα προχωρούν σε ένα νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της κρατικής αρωγής.

Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε το «νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών» ( Ν. 5329/2026 (ΦΕΚ Α΄ 134/04.09.2026). Με το νέο νόμο, όπως επισημαίνει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, θεσπίζεται, «ένα νέο και ολοκληρωμένο πλαίσιο για την κρατική αρωγή προς τους πολίτες, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από φυσικές καταστροφές».

Στην προτεραιότητα που τέθηκε για την ψηφιοποίηση της κρατικής αρωγής αναφέρεται μεταξύ άλλων σε δήλωσή του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κ. Κατσαφάδος ενώ γνωστοποιεί ότι το επόμενο διάστημα προχωρούν σε ένα νέο νομοσχέδιο για την ενίσχυση του εκσυγχρονισμού της κρατικής αρωγής.

«Από την πρώτη στιγμή θέσαμε ως βασική μας προτεραιότητα την ψηφιοποίηση της κρατικής αρωγής, γιατί θέλουμε ένα κράτος πιο γρήγορο, πιο αποτελεσματικό και πιο κοντά στον πολίτη. Με τον νέο νόμο κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση και περνάμε σε μια νέα φάση για την κρατική αρωγή. Ο νέος νόμος αποτελεί ένα σημαντικό βήμα. Δεν είναι όμως το τέλος της προσπάθειας. Είναι η βάση για το επόμενο στάδιο. Γι' αυτό και το επόμενο διάστημα προχωράμε σε νέο νομοσχέδιο, με το οποίο θα ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τον εκσυγχρονισμό της κρατικής αρωγής, διαμορφώνοντας ένα σύστημα ακόμη πιο απλό για τον πολίτη, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Περνάμε, λοιπόν, από την αποσπασματική αντιμετώπιση στην ολοκληρωμένη κρατική αρωγή, σχεδιασμένη για τις νέες συνθήκες της κλιματικής κρίσης. Στόχος μας είναι ξεκάθαρος: να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι πριν από την καταστροφή, ταχύτεροι στην αντιμετώπισή της και αποτελεσματικότεροι στην αποκατάσταση των συνεπειών της», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με τον νέο νόμο, «η Πολιτεία προχωρά σε μια σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος αντιμετώπισης των συνεπειών των φυσικών καταστροφών, με στόχο ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πιο οργανωμένη στήριξη των πληγέντων, καθώς και μεγαλύτερη σαφήνεια στις διαδικασίες και στις αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων» ενώ όπως τονίζεται ο Ν. 5329/2026 «εκσυγχρονίζει συνολικά το πλαίσιο της στεγαστικής αρωγής, της πρώτης αρωγής, της προσωρινής στέγασης και των οικονομικών και λοιπών ενισχύσεων για τους πληγέντες από φυσικές καταστροφές».

Τι αλλάζει στην πράξη

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας οι βασικές αλλαγές που φέρει το νέο νομοσχέδιο είναι οι εξής:

1. Πιο οργανωμένη και αποτελεσματική στεγαστική αρωγή

Το νέο πλαίσιο, όπως επισημαίνει το υπουργείο, οργανώνει και εκσυγχρονίζει τη διαδικασία στεγαστικής αρωγής για τους πολίτες των οποίων οι κατοικίες και τα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από φυσικές καταστροφές. «Καθορίζονται με σαφήνεια οι δικαιούχοι, οι μορφές και τα ανώτατα όρια της ενίσχυσης, η διαδικασία χορήγησης, καθώς και οι προϋποθέσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των πληγέντων κτιρίων. Παράλληλα, προβλέπεται πρώτη αρωγή έναντι της στεγαστικής αρωγής, ως προκαταβολή προς τους δικαιούχους, ώστε να παρέχεται άμεση οικονομική στήριξη, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου», σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

2. Άμεση στήριξη και προσωρινή στέγαση

Το νέο πλαίσιο περιλαμβάνει, πέραν της στεγαστικής αρωγής, επιδότηση προσωρινής στέγασης με τη μορφή επιδότησης ενοικίου ή συγκατοίκησης, καθώς και εφάπαξ οικονομικές ενισχύσεις για την κάλυψη των αναγκών των πληγέντων.

3. Ψηφιοποίηση της κρατικής αρωγής

Όπως τονίζεται από το υπουργείο «η κρατική αρωγή περνά σε μια νέα, περισσότερο ψηφιακή εποχή». Η υποβολή της αίτησης για την πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής αρωγής πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατικής αρωγής, ενώ προβλέπεται ηλεκτρονική διαχείριση της διαδικασίας και διασύνδεση με τα διαθέσιμα στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης. «Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ταχύτητα, η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση για τον πολίτη», υπογραμμίζει το υπουργείο.

4. Περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότερος έλεγχος

Σύμφωνα με το υπουργείο, θεσπίζεται ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας, με τακτικούς και έκτακτους ελέγχους, σαφείς αρμοδιότητες και διαδικασίες για την επιστροφή ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως. Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα άσκησης προσφυγής κατά απόφασης έκπτωσης δικαιούχου, ενισχύοντας τη διαφάνεια και τις εγγυήσεις της διαδικασίας.

5. Νέο πλαίσιο για την προστασία των επιχειρήσεων

Παράλληλα, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, ενισχύεται το πλαίσιο προστασίας των επιχειρήσεων έναντι των φυσικών καταστροφών, με μεγαλύτερη διασύνδεση της κρατικής αρωγής με την ιδιωτική ασφάλιση. Παράλληλα, αναμορφώνεται το πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών, με στόχο την ενίσχυση του συντονισμού και της παρακολούθησης της ασφαλιστικής κάλυψης έναντι φυσικών κινδύνων.

6. Από την αποκατάσταση στην ανθεκτικότητα

Τέλος, όπως επισημαίνει το υπουργείο, το νέο πλαίσιο εντάσσεται «σε μια ευρύτερη στρατηγική για μια πιο ανθεκτική κοινωνία και οικονομία, που συνδυάζει την κρατική αρωγή, την ταχεία αποκατάσταση και την καλύτερη προετοιμασία απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης».