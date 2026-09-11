Ελλάδα, η «χώρα της εστίασης»

Από ποιους κλάδους τροφοδοτείται η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ακτινογραφία του ελληνικού επιχειρείν.

Η εστίαση εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πρώτες επιλογές για όσους αποφασίζουν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι είναι ένας κλάδος που έχει βρεθεί αντιμέτωπος με πληθώρα προκλήσεων. Οι πιέσεις στην κατανάλωση, τα αυξημένα κόστη λειτουργίας και ο ισχυρός ανταγωνισμός συνθέτουν μεν ένα σύνθετο «παζλ», ωστόσο όσοι αποφασίσουν να επενδύσουν στον κλάδο της εστίασης το κάνουν συνειδητά και με πλήρη γνώση της κατάστασης που επικρατεί.

Οι αριθμοί άλλωστε μιλούν από μόνοι τους. Όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) , η κινητικότητα στον κλάδο της εστίασης είναι έντονη. Ήδη, το διάστημα Ιανουαρίου - Αυγούστου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 4.512 νέες ενάρξεις επιχειρήσεων στον κλάδο της εστίασης.

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο αριθμό ανοιγμάτων μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων που εμφανίζονται στην κατάταξη του ΓΕΜΗ, ενώ στη δεύτερη θέση έπεται το λιανεμπόριο, με 4.457 ενάρξεις επιχειρήσεων. Το λιανεμπόριο είναι επίσης ένας κλάδος που συγκεντρώνει εδώ και χρόνια το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών, ενώ είναι άλλωστε και ο μεγαλύτερος εργοδότης της ελληνικής οικονομίας.

Στην τρίτη θέση βρίσκονται οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι ταχυμεταφορές με 3.546 νέες ενάρξεις επιχειρήσεων από τις αρχές του 2026 μέχρι και σήμερα, σε μια εξέλιξη που συνοδεύει την άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου τα τελευταία χρόνια.

Στις επόμενες δύο θέσεις βρίσκονται οι δραστηριότητες ακινήτων με 2.627 νέες ενάρξεις επιχειρήσεων και οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες με 2.544 νέα ανοίγματα έως το τέλος Αυγούστου 2026.

Γιατί η εστίαση εξακολουθεί να ελκύει νέους επιχειρηματίες

Τα εν λόγω στοιχεία ενισχύουν την εικόνα μιας χώρας στην οποία το καφέ, το εστιατόριο, το μικρό κατάστημα και γενικότερα οι υπηρεσίες που συνδέονται με την καθημερινή κατανάλωση εξακολουθούν να προσελκύουν σημαντικό μέρος της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Όπως, δε, εξηγούν παράγοντες της αγοράς, η διαχρονική εξέλιξη της εστίασης εξηγείται σε μεγάλο βαθμό και από την ίδια τη δομή της ελληνικής οικονομίας. Η ισχυρή τουριστική δραστηριότητα, η εκτεταμένη μικρή επιχειρηματικότητα, η κουλτούρα για αρκετά χρόνια της εκτός σπιτιού κατανάλωσης και η σχετικά εύκολη υιοθέτηση του εν λόγω επιχειρηματικού μοντέλου καθιστούν ένα καφέ, ένα μικρό εστιατόριο ή ένα κατάστημα γρήγορης εστίασης προφανή επιλογή για πολλούς νέους επιχειρηματίες.

Παράλληλα, σε σύγκριση με τη βιομηχανική παραγωγή ή άλλες δραστηριότητες υψηλής τεχνογνωσίας, η είσοδος στην αγορά φαίνεται αρχικά ευκολότερη.

Τα στοιχεία του ΓΕΜΗ δείχνουν ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να δημιουργεί μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων στους τομείς της κατανάλωσης και των υπηρεσιών. Την ίδια περίοδο, πάντως, αρχίζει να ξεχωρίζει η ταχεία ανάπτυξη των ταχυμεταφορών, των δραστηριοτήτων ακινήτων, των κατασκευών και των υπηρεσιών διοίκησης και συμβουλευτικής. Ο επιχειρηματικός της χάρτης εξακολουθεί να στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εστίαση και το λιανεμπόριο, ωστόσο ταυτόχρονα ολοένα και ενισχύονται δραστηριότητες που συνδέονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τα ακίνητα και την οικοδομή.

Πολλές οι ενάρξεις, πολλές και οι διαγραφές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΜΗ, από την αρχή του έτους έως και το τέλος Αυγούστου καταγράφηκαν στις υπηρεσίες εστίασης 4.512 νέες ενάρξεις και 2.544 διαγραφές. Το ισοζύγιο παρέμεινε θετικό κατά 1.968 επιχειρήσεις, ενώ σε κάθε μία επιχείρηση που έκλεινε αντιστοιχούσαν περίπου 1,8 ανοίγματα.

Η εστίαση καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό ανοιγμάτων, όχι όμως και το υψηλότερο καθαρό ισοζύγιο. Οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι ταχυμεταφορές εμφάνισαν 3.546 ανοίγματα και μόλις 379 διαγραφές, διαμορφώνοντας ένα θετικό ισοζύγιο 3.167 επιχειρήσεων. Αντίστοιχα, οι εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες εμφάνισαν ένα θετικό ισοζύγιο κατά 2.148 επιχειρήσεις.

Τα στοιχεία μαρτυρούν μια μεγάλη πραγματικότητα. Η εστίαση μπορεί να παραμένει μια ιδιαίτερα δημοφιλής επιχειρηματική επιλογή, ωστόσο παρουσιάζει ταυτόχρονα πολύ μεγαλύτερη κινητικότητα και περισσότερες αποχωρήσεις σε σχέση με άλλους κλάδους. Το σχετικά υψηλό πλήθος διαγραφών επιχειρήσεων αποτυπώνει ξεκάθαρα τις δυσκολίες παραμονής σε έναν κλάδο με πιεσμένα περιθώρια κέρδους και υψηλά λειτουργικά κόστη.

Μειώθηκε ο τζίρος στο πρώτο εξάμηνο

Τα ίδια στοιχεία, όμως, αποκαλύπτουν και μια μεγάλη αντίφαση. Ενώ οι επιχειρήσεις εστίασης πολλαπλασιάζονται, ο συνολικός τζίρος του κλάδου κινείται πτωτικά.

Η μεγάλη κινητικότητα στον κλάδο δεν συνοδεύεται και από την αντίστοιχη ανάπτυξη.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων εστίασης μειώθηκε και στο πρώτο και στο δεύτερο τρίμηνο του 2026.

Στο πρώτο τρίμηνο ο τζίρος υποχώρησε σε 2,141 δισ. ευρώ, από 2,184 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας πτώση 1,9%, ενώ στοπ δεύτερο τρίμηνο μειώθηκε σε 3,165 δισ. ευρώ, έναντι 3,245 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας νέα πτώση κατά 2,5%. Συνολικά, στο πρώτο εξάμηνο του 2026 ο τζίρος των υπηρεσιών εστίασης διαμορφώθηκε σε περίπου 5,306 δισ. ευρώ, από 5,429 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025.

Η συνύπαρξη πολλών ανοιγμάτων με μειωμένο συνολικό τζίρο υποδηλώνει ότι περισσότερες επιχειρήσεις διεκδικούν μερίδιο από μια αγορά η οποία, τουλάχιστον σε όρους κύκλου εργασιών, δεν διευρύνεται.

Τα «αγκάθια»

Με το κόστος διαβίωσης στην Ελλάδα να είναι ήδη αυξημένο λόγω των αλλεπάλληλων κρίσεων των τελευταίων ετών, τα ελληνικά νοικοκυριά αδυνατούν πλέον να διαχειριστούν ένα νέο κύμα ακρίβειας, περιορίζοντας ακόμη και τα απαραίτητα. Μπροστά δε σε αυτό το ρευστό περιβάλλον, οι δαπάνες για έξοδο και ψυχαγωγία είναι οι πρώτες που «θυσιάζονται». Άλλωστε, όπως επιβεβαιώνουν παράγοντες του χώρου, η εστίαση είναι ένας κλάδος που λειτουργεί με «καύσιμο» την καλή ψυχολογία του πελάτη.

Την ίδια ώρα, τα υψηλά λειτουργικά κόστη και οι φορολογικές υποχρεώσεις βαραίνουν όλο και πιο έντονα τους επιχειρηματίες της εστίασης, οι οποίοι δίνουν μάχη για την προσέλκυση πελατών, στοχεύοντας στην αύξηση του τζίρου τους και στην πολυπόθητη ανάσα στα ταμεία τους. Οι τιμές των πρώτων υλών συντηρούνται εδώ και μήνες στα ύψη, ενώ την ίδια ώρα εντείνεται ο προβληματισμός και για την πορεία των τιμών ενέργειας προσεχώς ενόψει της έλευσης του χειμώνα.

Η δυναμική του κλάδου της εστίασης στην Ελλάδα

Την ίδια ώρα, όπως επιβεβαιώνει πανελλαδική έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με την Kapa Research, η οποία είδε το φως της δημοσιότητας την περασμένη άνοιξη, η επίσκεψη σε χώρους εστίασης παραμένει αρκετά διαδομένη στη χώρα μας, παρά την αύξηση του κόστους ζωής, με περίπου μισό πληθυσμό να επισκέπτεται τακτικά και δη τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα ένα κατάστημα εστίασης.

Ειδικότερα, ένα ποσοστό 15,2% επισκέπτεται χώρους εστίασης καθημερινά, ενώ ένα 32,8% τρεις με τέσσερις φορές την εβδομάδα, όπερ σημαίνει ότι ποσοστό περίπου 48% επισκέπτεται χώρους εστίασης τουλάχιστον εβδομαδιαίως, ενώ το υπόλοιπο 52% επισκέπτεται λιγότερο συχνά, ήτοι μήνα ή σπανιότερα.