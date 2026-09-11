ΗΑΕ: Επένδυση-μαμούθ 46 δισ. δολ. στη Γερμανία με τα data centers στο επίκεντρο

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν να επενδύσουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία με τις υποδομές κέντρων δεδομένων να αποτελούν βασικό μέρος της επένδυσης, όπως μεταδίδει το CNBC.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα σχεδιάζουν να επενδύσουν 40 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία με τις υποδομές κέντρων δεδομένων να αποτελούν βασικό μέρος της επένδυσης, όπως μεταδίδει το CNBC.

Η επένδυση, η οποία ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο των ΗΑΕ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, ο οποίος συναντήθηκε στη Γερμανία με τον Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς, καλύπτει τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, οι ψηφιακές υποδομές και η ενέργεια. Οι δύο χώρες ανακοίνωσαν επίσης σχέδια για την εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει περίπου 1 GW νέας χωρητικότητας κέντρων δεδομένων, ενώ 10 δισ. ευρώ φέρεται να προορίζονται για επενδύσεις στη Βαυαρία, έναν σημαντικό κόμβο για τον βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα της Γερμανίας.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν επίσης δήλωση πρόθεσης για τη σύσταση ενός επενδυτικού συμβουλίου με στόχο την προώθηση των επενδύσεων και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Τα ΗΑΕ, όπως όλες οι χώρες του Κόλπου, επιθυμούν να διαφοροποιήσουν το χαρτοφυλάκιό τους στο εξωτερικό και να αναπτύξουν μια οικονομία που διαφοροποιείται από το πετρέλαιο, δήλωσε ο Πολ Μουσγκρέιβ, αναπληρωτής καθηγητής διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο Georgetown στο Κατάρ.

Για τη Γερμανία, αυτό είναι κάτι που πραγματικά βοηθάει επειδή η χώρα βρίσκεται σε μια οικονομική ύφεση αυτή τη στιγμή, και «είναι κάτι που χρειάζεται ο καγκελάριος Μέρτς για να το παρουσιάσει ως μία νίκη» πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ είναι βασικός εμπορικός εταίρος της Γερμανίας στην περιοχή του Κόλπου. Το διμερές εμπόριο, εκτός πετρελαίου, έφτασε τα 15,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025, ανέφεραν οι δύο χώρες σε κοινή δήλωση την Πέμπτη. Τα ΗΑΕ έχουν ήδη επενδύσει περίπου 34 δισεκατομμύρια ευρώ στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων του κλάδου των χημικών και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.