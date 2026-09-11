Χρηματιστήριο: Νέα υψηλά 17ετίας και εβδομαδιαία κέρδη 0,9%

Με εβδομαδιαία κέρδη 0,93% έκλεισε ο Γενικός Δείκτης στη Λεωφόρο Αθηνών, επιδεικνύοντας στη διάρκεια της εβδομάδας αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στην επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος. Με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Αυγούστου έκλεισε την Παρασκευή ο τραπεζικός δείκτης.

Με συνολικά εβδομαδιαία κέρδη 0,93% έκλεισε την Παρασκευή το Χρηματιστήριο της Αθήνας, επιδεικνύοντας στη διάρκεια της εβδομάδας αξιοσημείωτες αντοχές απέναντι στην επιδείνωση του διεθνούς επενδυτικού κλίματος.

Ο Γενικός Δείκτης βρισκόταν έως το χθεσινό κλείσιμο οριακά χαμηλότερα από το κλείσιμο της προηγούμενης Παρασκευής, ωστόσο η σημερινή άνοδος κατά 1,07% ανέτρεψε την εικόνα και τον έφερε στις 2.726,49 μονάδες, που αποτελεί νέο υψηλό 17ετίας.

Για την ελληνική αγορά η ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθούν οι αναδιαρθρώσεις των δεικτών που συνδέονται με τις αναβαθμίσεις της ελληνικής αγοράς από FTSE Russell και STOXX, ενόψει της εφαρμογής των αλλαγών από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Την ίδια ημέρα λήγει η σειρά Σεπτεμβρίου στην αγορά παραγώγων, ενώ μετά το κλείσιμο ακολουθούν οι αξιολογήσεις της ελληνικής οικονομίας από τη Moody’s και τη Scope. Επιπλέον, στη διάρκεια της εβδομάδας οκτώ εισηγμένες θα ανακοινώσουν αποτελέσματα εξαμήνου.

Νωρίτερα, την Τετάρτη, αναμένεται η απόφαση της Fed για τα επιτόκια, σε μια συγκυρία κατά την οποία οι διεθνείς αγορές παραμένουν αντιμέτωπες με την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, την άνοδο του πετρελαίου και την ενίσχυση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων. Η τιμή του Brent, μετά τη χθεσινή εκτίναξη, παρέμεινε σήμερα πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αν και υποχωρούσε ελαφρά προς τα 105 δολάρια.

Μετά τα σημερινά στοιχεία για τον πληθωρισμό του Αυγούστου στις ΗΠΑ, φαίνεται όλο και πιο πιθανό ότι την ερχόμενη εβδομάδα η Fed θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων. Ξένοι αναλυτές εξηγούν ότι αν και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ κινήθηκε εντός των εκτιμήσεων της αγοράς, ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, εξαιρουμένων τροφίμων και ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση και κατά 2,4% σε ετήσια, ξεπερνώντας την πρόβλεψη για μηνιαία αύξηση 0,2%. Τα σημερινά στοιχεία ενίσχυσαν επομένως τις προσδοκίες για νέα σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής την επόμενη εβδομάδα, με τα futures να αποτιμούν πλέον πιθανότητα περίπου 85% για αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης. Στην αγορά ομολόγων, οι αποδόσεις των αμερικανικών τίτλων παραμένουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το 10ετές βρισκόταν κοντά στο 4,92%, έχοντας νωρίτερα προσεγγίσει το 5%, ενώ το 2ετές διαμορφωνόταν κοντά στο 4,58%.

Σε αυτό το κλίμα, και μετά τις απώλειες των προηγούμενων ημερών, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες αντέδρασαν σήμερα ανοδικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,75% στο κλείσιμο του ΧΑ, τον CAC στο Παρίσι να ενισχύεται 0,77% και τον βρετανικό FTSE100 να καταγράφει κέρδη 0,47%.

Στη Λεωφόρο Αθηνών, σε θετικό έδαφος με αισθητή υπεραπόδοση έκλεισε και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύθηκε 2,20% στις 3.271,23 μονάδες, με τη μεγαλύτερη ημερήσια ποσοστιαία άνοδο από τις αρχές Αυγούστου. Σε επίπεδο εβδομάδας, ο ΔΤΡ ενισχύθηκε συνολικά σε ποσοστό 1,87%. Στη σύνθεσή του την Παρασκευή τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Τρ. Πειραιώς, ενισχυμένη 2,81% στα 10,80 ευρώ, και ακολούθησαν οι Optima Bank (+2,66%), Alpha Bank (+2,61%), Τράπεζα Κύπρου (+2,38%), CrediaBank (+2,17%), Εθνική (+1,96%) και Eurobank (+1,46%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1,4:1 με 67 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 47 σε αρνητικό και 37 αμετάβλητους. Ο τζίρος διαμορφώθηκε σε 325 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 41,06 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση, πέραν των τραπεζών, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε η Motor Oil, ενισχυμένη 2,93% στα 66,70 ευρώ, και ακολούθησαν οι Cenergy (+1,30%) και Lamda Development (+1,20%). Ενισχυμένες σε ποσοστό μικρότερο του 1% ολοκλήρωσαν οι μετοχές των Metlen (+0,84%), Coca-Cola HBC (+0,77%), ElvalHalcor (+0,55%), Helleniq Energy (+0,34%) και Jumbo (+0,23%). Αμετάβλητες έκλεισαν η Aktor στα 10,02 ευρώ και η Aegean στα 11,60 ευρώ.

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσε η Viohalco (-0,95%) και ακολούθησαν η Allwyn (-0,91%), η ΔΕΗ (-0,80%), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-0,57%), ο ΟΤΕ (-0,46%), ο ΔΑΑ (-0,28%), η Τιτάν (-0,19%) και η ΕΥΔΑΠ (-0,17%).

Τον μεγαλύτερο τζίρο κατέγραψε η Eurobank με 67,42 εκατ. ευρώ και ακολούθησαν η Τρ. Πειραιώς με 51,65 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank με 48,31 εκατ. ευρώ, η Εθνική με 39,44 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 11,73 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός τζίρος των τεσσάρων συστημικών τραπεζών ανήλθε σε 206,82 εκατ. ευρώ.