ΗΠΑ: Επιδεινώθηκε το καταναλωτικό κλίμα - Αυξήθηκαν οι εκτιμήσεις για άνοδο πληθωρισμού

Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ επιδεινώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης και οι πρόσφατες, ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αμερικανών πολιτών για το κόστος διαβίωσης.

Το καταναλωτικό κλίμα στις ΗΠΑ επιδεινώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης και οι πρόσφατες, ανανεωμένες εμπορικές εντάσεις ενίσχυσαν τις ανησυχίες των αμερικανών πολιτών για το κόστος διαβίωσης.

Ειδικότερα, ο προκαταρκτικός δείκτης κλίματος του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν μειώθηκε στο 47,8 τον Σεπτέμβριο από 51,7, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή. Η μέτρηση ήταν χαμηλότερη από όλες τις εκτιμήσεις των αναλυτών του Bloomberg.

Οι καταναλωτές αναμένουν πλέον ότι οι τιμές θα αυξηθούν κατά 4,6% τον επόμενο χρόνο, από 4% τον προηγούμενο μήνα. Παράλληλα, εκτιμούν ότι το κόστος θα αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 3,4% τα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, ελαφρώς περισσότερο από την πρόβλεψη του Αυγούστου.

Το καταναλωτικό κλίμα συνέχισε να υποχωρεί καθώς οι τιμές της βενζίνης έχουν αυξηθεί, φτάνοντας στην υψηλότερη τιμή που έχει καταγραφεί ποτέ για τον Σεπτέμβριο, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν συνεχίζεται. Οι υψηλότερες τιμές στα πρατήρια έχουν συμπιέσει τους μισθούς των Αμερικανών και έχουν επιδεινώσει την δυσαρέσκεια για το κόστος ζωής.

Σήμερα, η έκθεση για τον πληθωρισμό έδειξαν έδειξε ότι οι τιμές καταναλωτή αυξήθηκαν 3,4% τον Αύγουστο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή εξαιρουμένων των τροφίμων και της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 0,3% τον Αύγουστο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Για πρώτη φορά από το 2023, η πλειοψηφία των καταναλωτών αναμένει αύξηση των επιτοκίων το επόμενο έτος, καθώς η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ συνεχίζει την προσπάθεια για τον περιορισμό του πληθωρισμού.

Οι απόψεις των καταναλωτών για την οικονομία το επόμενο έτος επιδεινώθηκαν επίσης τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας τη χαμηλότερη τιμή από τον Ιούλιο του 2022.

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Αύγουστο και το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε σταθερό, σύμφωνα με στοιχεία του Γραφείου Στατιστικών Εργασίας που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα, υποδηλώνοντας ότι η αγορά εργασίας έχει μεγαλύτερη δυναμική από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως. Ωστόσο, άλλα στοιχεία - όπως το υποτονικό επίπεδο νέων θέσεων εργασίας και οι ιστορικά χαμηλές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας - υποδηλώνουν ότι η αγορά εργασίας παραμένει σε μια κατάσταση χαμηλών προσλήψεων και απολύσεων.

Ο δείκτης που αποτυπώνει την αντίληψη των καταναλωτών για τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες υποχώρησε στις 50,9 μονάδες από 51,9 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο δείκτης προσδοκιών κατρακύλησε στις 45,8 μονάδες από 51,5 μονάδες.

«Οι απόψεις για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης επιδεινώθηκαν περίπου 10% αυτόν τον μήνα και παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τον Φεβρουάριο του 2026, λίγο πριν από τη σύγκρουση στο Ιράν», δήλωσε η Τζόαν Χσου, διευθύντρια της έρευνας. «Αξιοσημείωτο είναι ότι ακόμη και οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι γενικά υποστήριζαν την οικονομική πολιτική υπό την τρέχουσα κυβέρνηση, έχουν επιδείξει αξιοσημείωτη υποχώρηση στις θετικές αξιολογήσεις τους», τόνισε.