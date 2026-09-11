Ρωσία: Αμετάβλητο στο 14% το βασικό επιτόκιο ενόψει των εκλογών

Η οικονομία των 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σημείωσε απότομη επιβράδυνση πέρυσι και αναμένεται να αναπτυχθεί ελαφρώς πάνω από το μηδέν το 2026.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αποφάσισε σήμερα να διατηρήσει το βασικό επιτόκιο στο 14%, μία εβδομάδα πριν από τις κοινοβουλευτικές εκλογές, τις οποίες το Κρεμλίνο θα παρακολουθήσει στενά ως δείκτη της ανησυχίας και της κόπωσης του κόσμου μετά από 4,5 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Η οικονομία των 2,6 τρισεκατομμυρίων δολαρίων σημείωσε απότομη επιβράδυνση πέρυσι και αναμένεται να αναπτυχθεί ελαφρώς πάνω από το μηδέν το 2026, ούσα επιβαρυμένη από το υψηλό βασικό επιτόκιο, τις δυτικές κυρώσεις, τις ουκρανικές επιθέσεις σε οικονομικούς στόχους και το ισχυρό ρούβλι.

Η απόφαση για διατήρηση του βασικού επιτοκίου ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των αναλυτών, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters.

«Η οικονομία στο σύνολό της αναπτύσσεται με μέτριους ρυθμούς το τρίτο τρίμηνο του 2026. Οι τρέχουσες πιέσεις στις τιμές έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες», αναφέρει η κεντρική τράπεζα σε ανακοίνωσή της.

Οι επιχειρήσεις έχουν ασκήσει πίεση στην κεντρική τράπεζα να μειώσει τα επιτόκια, υποστηρίζοντας ότι η δανειοδότηση για επενδύσεις δεν έχει νόημα στα τρέχοντα επίπεδα και ότι η ανάπτυξη δεν θα ανακάμψει έως ότου το βασικό επιτόκιο πέσει κάτω από το 12%. Η κεντρική τράπεζα αντέτεινε ότι οι επενδύσεις παρουσιάζουν ανάκαμψη σε σύγκριση με τις αρχές του έτους, ακόμη και με τα τρέχοντα επιτόκια.

Ο πληθωρισμός, ο οποίος είχε υποχωρήσει νωρίτερα φέτος, αυξήθηκε εκ νέου τον Ιούνιο, αφού οι επιθέσεις ουκρανικών drones εναντίον διυλιστηρίων προκάλεσαν έλλειψη καυσίμων και απότομη άνοδο των τιμών -- οδηγώντας σε αύξηση του κόστους σε ολόκληρη την οικονομία καθώς αυξήθηκαν τα μεταφορικά.

Η κεντρική τράπεζα της Ρωσίας αξιολογεί τις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον διυλιστηρίων ως βασικούς παράγοντες της αύξησης των τιμών, χαρακτηρίζοντάς τις ως «τις επιπτώσεις μιας προσωρινής μείωσης των παραγωγικών δυνατοτήτων σε ορισμένους τομείς».

Το δημοσιονομικό έλλειμμα -- το οποίο η τράπεζα χαρακτήρισε ως παράγοντα που ευνοεί τον πληθωρισμό -- μειώθηκε στο 2,5% του ΑΕΠ τον Αύγουστο από 2,8% τον προηγούμενο μήνα, χάρη στην εισροή μερισμάτων από τις συμμετοχές της τράπεζας σε κρατικές τράπεζες.

Ωστόσο, θα μπορούσε να συρρικνωθεί ακόμη περισσότερο, καθώς οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου έχουν ξεπεράσει και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι, εν μέσω της ανεπίλυτης σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, και ο προϋπολογισμός της Ρωσίας, η οποία είναι σημαντικός παραγωγός πετρελαίου, επωφελείται από τις υψηλότερες τιμές του αργού.

Η κεντρική τράπεζα αναμένει ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου θα έχουν αυξανόμενη επίδραση στον πληθωρισμό μέσω των εισαγόμενων αγαθών.

«Καθώς η κατάσταση εκεί παραμένει τεταμένη για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, η πληθωριστική επίδραση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή στην παγκόσμια οικονομία και, μέσω αυτής, στη Ρωσία, αυξάνεται σταδιακά», δήλωσε ο πρώτος αναπληρωτής διοικητής της κεντρικής τράπεζας Αλεξέι Ζαμπότκιν σε συνέντευξη Τύπου.

Η διοικήτρια της κεντρικής τράπεζας Ελβίρα Ναμπιουλίνα ανέφερε ότι οι προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού, συμπεριλαμβανομένων των αναπροσαρμοσμένων στοιχείων για το τρέχον έτος, τον οποίο η κυβέρνηση καταρτίζει αυτό το μήνα, θα αποτελέσουν σημαντικό παράγοντα για την επόμενη απόφαση της νομισματικής πολιτικής της, η οποία θα ληφθεί στη συνεδρίαση της 23ης Οκτωβρίου.