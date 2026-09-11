Alstom: Συμφωνία 1,2 δισ. ευρώ με τη Βρετανία για 29 ηλεκτρικά τρένα

Το έργο θα υποστηρίξει περισσότερες από 350 θέσεις εργασίας στο Ντέρμπι και 5.500 σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της Alstom στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συμβάσεις συνολικής αξίας άνω του 1,2 δισ. ευρώ εξασφάλισε ο γαλλικός κολοσσός των μεταφορών και των κατασκευών Alstom, για την προμήθεια και τη συντήρηση 29 ηλεκτρικών τρένων με μπαταρίες για την TransPennine Express στη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένης μιας παραγγελίας τροχαίου υλικού αξίας περίπου 930 εκατ. ευρώ.

Ο στόλος, η παράδοση του οποίου προβλέπεται να ξεκινήσει από το 2032, θα υποστηρίξει το έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής Transpennine Route Upgrade στη βόρεια Αγγλία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Το έργο θα υποστηρίξει περισσότερες από 350 θέσεις εργασίας στο Ντέρμπι και 5.500 σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού της Alstom στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφερε η εταιρεία.