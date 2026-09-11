Ο ηγέτης των Πρασίνων οριστικά υποψήφιος για την κοινοβουλευτική έδρα που άφησε ο Στάρμερ

Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος των Πρασίνων στη Βρετανία Ζακ Πολάνσκι θα είναι υποψήφιος του κόμματος για την κοινοβουλευτική έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Ο ηγέτης του αριστερού κόμματος των Πρασίνων στη Βρετανία Ζακ Πολάνσκι θα είναι υποψήφιος του κόμματος για την κοινοβουλευτική έδρα που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ.

Ο Πολάνσκι θα είναι υποψήφιος στο Χόλμπορν και Σεντ Πάνκρας, μια αριστερή εκλογική περιφέρεια στην οποία ο Στάρμερ εξασφάλισε άνετη νίκη το 2024 αν και με πολύ μειωμένο ποσοστό, στις αναπληρωματικές εκλογές που θα διεξαχθούν στις 8 Οκτωβρίου.

Στις εκλογές που διεξήχθησαν πριν από δύο χρόνια ένας ανεξάρτητος υποψήφιος που διεξήγαγε προεκλογική εκστρατεία προτάσσοντας την αντίθεσή του στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα συγκέντρωσε σχεδόν το 19% των ψήφων σε αυτή την εκλογική περιφέρεια, αν και εκείνος ο υποψήφιος δεν συμμετέχει αυτή τη φορά. Ο υποψήφιος των Πρασίνων είχε λάβει πάνω από το 10% των ψήφων το 2024.

Ο Πολάνσκι δήλωσε σήμερα σε υποστηρικτές των Πρασίνων: «Οι Πράσινοι μπορεί να είναι αουτσάιντερ σε αυτές τις εκλογές, όμως έχουμε το μομέντουμ και μπορούμε να νικήσουμε».

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, το Εργατικό Κόμμα επέλεξε την επικεφαλής του τοπικού συμβουλίου Σαγκάλ Αμπντί-Ουόλι ως υποψήφιά του στις αναπληρωματικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ