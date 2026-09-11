Το Ισραήλ σκότωσε διοικητή της Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πλήγμα που είχε στόχο τον Γιαζούρι σκότωσε επίσης άλλους δύο διοικητές. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Χαμάς.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε σήμερα ότι σκότωσε έναν ανώτατο διοικητή της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς σε αεροπορικό πλήγμα που εξαπέλυσε στη Γάζα χθες, καθώς συνεχίζει την εκστρατεία βομβαρδισμών του παλαιστινιακού εδάφους παρά τις υποστηριζόμενες από τις ΗΠΑ προσπάθειες για τη διάσωση της εκεχειρίας του 2025.

Σε μια ανακοίνωση, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ, επιβεβαίωσαν τον θάνατο του Μοχάμεντ Αμπντέλ Σαλάμ αλ Γιαζούρι σε αεροπορικό πλήγμα χθες, Πέμπτη, λέγοντας ότι είχε εξέχοντα ρόλο στον σχεδιασμό των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023 που πυροδότησαν τη στρατιωτική επίθεση του Ισραήλ στον θύλακα.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι το πλήγμα που είχε στόχο τον Γιαζούρι σκότωσε επίσης άλλους δύο διοικητές. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο από τη Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ