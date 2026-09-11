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Ιράν: «Συνάντηση τη Δευτέρα στο Ομάν με τις χώρες του Κόλπου για το Ορμούζ»

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Ιράν: «Συνάντηση τη Δευτέρα στο Ομάν με τις χώρες του Κόλπου για το Ορμούζ»
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Η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, στο Ομάν, συνομιλίες με χώρες του Κόλπου για τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία.

Η Τεχεράνη θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα, στο Ομάν, συνομιλίες με χώρες του Κόλπου για τα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχει αποκλείσει σε αντίποινα για τον πόλεμο που άρχισαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ανακοίνωσε σήμερα η ιρανική διπλωματία.

«Η συνάντηση αυτή αναμένεται να προωθήσει μια καλύτερη κατανόηση μεταξύ των χωρών της περιοχής και να συμβάλλει στην ενίσχυση της κοινής περιφερειακής ασφάλειας», γράφει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι «το Ιράκ και άλλες χώρες που βρέχονται από τον Περσικό Κόλπο» θα συμμετάσχουν σε αυτήν.

Στις συνομιλίες στο Ομάν θα μετάσχουν οι υπουργοί Εξωτερικών του Ιράκ και άλλων αραβικών χωρών του Κόλπου, και θα επικεντρωθούν στις ασφαλείς εμπορικές θαλάσσιες διαδρομές μέσω των Στενών του Ορμούζ, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαεΐ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
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Στενά του Ορμούζ
Ομάν
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