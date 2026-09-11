Elan Capital: To hedge fund του Ρένου Δημητρίου εξετάζει τη δημιουργία γραφείου στην Αθήνα

Το Elan Capital Management προσθέτει το όνομά του στη λίστα των hedge funds που βλέπουν την ελληνική πρωτεύουσα ως νέο προορισμό για την εγκατάσταση μέρους του προσωπικού τους.

Το Elan Capital Management του Ρένου Δημητρίου εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει γραφείο στην Αθήνα, προσθέτοντας το όνομά της στη λίστα των hedge funds που βλέπουν την ελληνική πρωτεύουσα ως νέο προορισμό για την εγκατάσταση μέρους του προσωπικού τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η εταιρεία με έδρα το Λονδίνο έχει πραγματοποιήσει προκαταρκτικές συζητήσεις με τις ελληνικές αρχές, καθώς αξιολογεί τις επιλογές της, σύμφωνα με άτομα με γνώση του θέματος που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας. Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Εκπρόσωπος της Elan δεν απάντησε σε αιτήματα για σχόλιο.

Μετά την αποκάλυψη νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι ο Κρις Ρόκος σχεδιάζει να εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα, έγινε γνωστό ότι και άλλες εταιρείες εξετάζουν την Αθήνα για τη δημιουργία νέων γραφείων.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα hedge funds πολλαπλών στρατηγικών Millennium Management και Verition Fund Management. Ο Ραχούλ Τσόπρα, διαχειριστής χαρτοφυλακίου της Millennium με έδρα το Λονδίνο, είναι μεταξύ των στελεχών που εξετάζουν τη μετακίνησή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με προηγούμενο δημοσίευμα του Bloomberg.

Οι προορισμοί που επωφελούνται από την έξοδο στελεχών των hedge funds από το Λονδίνο, λόγω της αύξησης της φορολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, έχουν πλέον διευρυνθεί πέρα από το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι, περιλαμβάνοντας την Αθήνα, την Ελβετία, το Μιλάνο και το Τζέρσεϊ. Παράλληλα, η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ εξετάζουν σχέδια μείωσης της φορολογίας, προκειμένου να προσελκύσουν εκ νέου εύπορους traders.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, ο Ρένος Δημητρίου, ο οποίος μετανάστευσε από την Ελλάδα στις ΗΠΑ αφού απέκτησε πράσινη κάρτα σε ηλικία 15 ετών, αποχώρησε από την Pine River Capital Management και ίδρυσε την Elan ως ανεξάρτητο hedge fund τον Ιανουάριο του 2018.

Η εταιρεία εφαρμόζει στρατηγική relative value στις αγορές σταθερού εισοδήματος, με γραφεία στο Λονδίνο, το Ελσίνκι και τη Σιγκαπούρη. Στις αρχές του 2025 διαχειριζόταν περισσότερα από 4 δισ. δολάρια, σύμφωνα με έγγραφο επενδυτή που έχει δει το Bloomberg.

Στους προηγούμενους εργοδότες του Δημητρίου περιλαμβάνονται τράπεζες όπως η Royal Bank of Scotland, η Deutsche Bank και η Lehman Brothers.