Anthropic: Οι Χούθι χρησιμοποίησαν την ΑΙ πλατφόρμα Claude για την ανάπτυξη πυραύλων

Μαχητές Χούθι της Υεμένης χρησιμοποίησαν το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «Claude» για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πυραυλικών και πυραυλικών συστημάτων όπως ανέφερε η Anthropic.

Μαχητές Χούθι της Υεμένης χρησιμοποίησαν το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης «Claude» για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη πυραυλικών και πυραυλικών συστημάτων, αναδεικνύοντας τις αυξανόμενες ανησυχίες σχετικά με τη χρήση προηγμένης τεχνητής νοημοσύνης σε στρατιωτικά προγράμματα και από μη κρατικούς φορείς, όπως ανέφερε η Anthropic.

Στην τελευταία έκθεση που δημοσίευσε χθες Πέμπτη η αμερικανική εταιρεία για την ανίχνευση και την αντιμετώπιση της κακής χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης, δεν κατονόμασε συγκεκριμένα τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες, ωστόσο ανέφερε ότι «εντόπισε έναν πυρήνα δραστών με έδρα το βόρειο τμήμα της Υεμένης» –μεγάλο μέρος της οποίας ελέγχεται από τους Χούθι– «η οποία διεξάγει τρία προγράμματα ανάπτυξης όπλων».

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Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται ένας κατευθυνόμενος πύραυλος, ένας βαλλιστικός πύραυλος με φερόμενη εμβέλεια άνω των 2.000 χιλιομέτρων και μια ομάδα πυραύλων γνωστή ως R2000, όπως ανέφερε η Anthropic.

Η ομάδα με έδρα την Υεμένη χρησιμοποίησε τον Claude για να βοηθήσει στην ανάπτυξη λογισμικού καθοδήγησης, πλοήγησης και ελέγχου, αντικαθιστώντας αποτελεσματικά ορισμένες εργασίες που συνήθως εκτελούνται από μηχανικούς λογισμικού. Σύμφωνα με την Anthropic, οι φορείς φέρονται να χώρισαν την εργασία σε πολλαπλές συνεδρίες τεχνητής νοημοσύνης και απέκρυψαν τη στρατιωτική φύση των έργων τους για να αποφύγουν τον εντοπισμό.

Η ανακοίνωση της Anthropic έρχεται καθώς οι δυνάμεις των Χούθι συνεχίζουν τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα. Τις τελευταίες ημέρες, οι μαχητές έχουν προχωρήσει προς τις παράκτιες περιοχές της Ερυθράς Θάλασσας που συνορεύουν με το στρατηγικό Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, με τις μάχες μεταξύ της ομάδας και των υποστηριζόμενων από τη Σαουδική Αραβία δυνάμεων της Υεμένης να εντείνονται και φυσικά να ωθούν τις τιμές του πετρελαίου υψηλότερα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να αναστατώνει τις αγορές ενέργειας.

Η Anthropic ανέφερε ότι η ομάδα που ανακάλυψε στην Υεμένη διεξήγαγε μια δοκιμή πυραύλου σε πραγματικό χρόνο και αργότερα ζήτησε βοήθεια από τον Claude για να διαγνώσει αυτό που φαινόταν να είναι μια αποτυχημένη εκτόξευση. Η εταιρεία δήλωσε ότι δεν βρήκε στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι οι δράστες κατάφεραν να θέσουν σε λειτουργία κάποια επιχειρησιακή συσκευή.

Η ομάδα ανέπτυξε επίσης εργαλεία προσομοίωσης που λειτουργούσαν εκτός σύνδεσης, επιτρέποντας τη συνέχιση τμημάτων της διαδικασίας ανάπτυξης των όπλων χωρίς συνεχή πρόσβαση στο Claude ή σε περιβάλλοντα λογισμικού μηχανικής.

Η Anthropic ανακοίνωσε ότι απέκλεισε τους λογαριασμούς που συνδέονταν με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, μοιράστηκε πληροφορίες με συνεργάτες και ενίσχυσε τα μέτρα ασφαλείας της μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.