«Ουδέν σχόλιο» από Nova για πληροφορίες περί εξαγοράς από τον Γιάννη Αλαφούζο

Ανεπιβεβαιώτες πληροφορίες θέλουν τον ιδιοκτήτη του ΣΚΑΪ σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις – Η επέκταση του ομίλου στα αθλητικά δικαιώματα μέσω του ΣΠΟΡ FM TV και οι κινήσεις της Nova τους τελευταίους μήνες.

«Ουδέν σχόλιο» είναι η απάντηση της Nova στις πληροφορίες που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες και θέλουν τον Γιάννη Αλαφούζο να βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την εξαγορά της Nova.

Σημειωτέον ότι οι πληροφορίες που αναπαράγονται από αθλητικά μέσα δεν διευκρινίζουν αν πρόκειται για το σύνολο του τηλεπικοινωνιακού ομίλου ή για την συνδρομητική του πλατφόρμα, που θα ήταν και το αναμενόμενο.

Οι σχετικές πληροφορίες, οι οποίες προς το παρόν δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως από τις εμπλεκόμενες πλευρές, έρχονται ωστόσο σε μια περίοδο κατά την οποία ο ιδιοκτήτης του ΣΚΑΪ έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στην αγορά των αθλητικών τηλεοπτικών δικαιωμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος ΣΚΑΪ έχει προχωρήσει στη δημιουργία της νέας αθλητικής πλατφόρμας ΣΠΟΡ FM TV, έχοντας ήδη εξασφαλίσει ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο αθλητικού περιεχομένου.

Συγκεκριμένα, έχει αποκτήσει τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Stoiximan GBL για 2+1 χρόνια, καθώς και του Κυπέλλου Ελλάδας και του Super Cup για την επόμενη τριετία. Παράλληλα, στο χαρτοφυλάκιό του βρίσκονται τα δικαιώματα μετάδοσης των εντός έδρας αγώνων του Παναθηναϊκού και του Ηρακλή στη Super League.

Σε ό,τι αφορά τη Nova, η οποία αποτελεί μέλος της United Group, έχουν επανειλημμένα κυκλοφορήσει το προηγούμενο διάστημα σενάρια περί ενδεχόμενης πώλησής της.

Μόλις τον περασμένο Απρίλιο, πάντως, ο επικεφαλής της BC Partners, Νίκος Σταθόπουλος, είχε διαψεύσει κατηγορηματικά τις σχετικές πληροφορίες, μιλώντας από το βήμα του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

«Όχι, η NOVA δεν πωλείται και δεν σας κρύβω ότι έχω κουραστεί να ακούω ότι συνέχεια υπάρχει ένα πωλητήριο», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα θετικές εκτιμήσεις για την πορεία της εταιρείας το 2026.

Η πώληση του 50% της Nova ICT

Νεότερα δεδομένα προέκυψαν, ωστόσο, τον Ιούλιο, όταν η Nova συμφώνησε να μεταβιβάσει το 50% που κατείχε στη Nova ICT στην IREON Technologies, εταιρεία του ομίλου Motor Oil.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε σε 60,5 εκατ. ευρώ, με τη συνολική καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT να αποτιμάται στα 121 εκατ. ευρώ.

Η συγκεκριμένη συναλλαγή αφορά τον κλάδο των υπηρεσιών πληροφορικής και ψηφιακών λύσεων και όχι τον βασικό τηλεπικοινωνιακό ή τηλεοπτικό βραχίονα της Nova. Αποτελεί, ωστόσο, μία ακόμη σημαντική εταιρική κίνηση σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά βρίσκεται σε αναδιάταξη.

Τα σενάρια για την επόμενη ημέρα

Εφόσον οι πληροφορίες για ενδιαφέρον του Γιάννη Αλαφούζου επιβεβαιωθούν, θα ανοίξει εκ νέου η συζήτηση για τη στρατηγική της BC Partners και της United Group στην ελληνική αγορά, καθώς και για το ενδεχόμενο σταδιακής αξιοποίησης ή πώλησης επιμέρους περιουσιακών στοιχείων.

Στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να επανέλθουν στο προσκήνιο και παλαιότερα σενάρια. Ένα από αυτά, που είχε δημοσιοποιηθεί τον περασμένο Μάιο, ανέφερε ότι ο Όμιλος ΟΤΕ βρισκόταν σε διαπραγματεύσεις με τη Nova για την πιθανή απόκτηση του δικτύου υποδομών σταθερής τηλεφωνίας της.

Σε κάθε περίπτωση, η έκβαση των όποιων διεργασιών μόνο προδιαγεγραμμένη δεν μπορεί να θεωρείται. Παράγοντες της αγοράς με τους οποίους συνομίλησε το Insider αναφέρουν ότι πιθανότατα συνομιλίες για το τμήμα της συνδρομητικής υπάρχουν και με τον έτερο ισχυρό πόλο που διαμορφώνεται στην ελληνική αγορά της συνδρομητικής τηλεόρασης: τη συμμαχία των ομίλων Κυριακού, Μαρινάκη και Βαρδινογιάννη. Πρόκειται για το επιχειρηματικό σχήμα που έχει συμφωνήσει να αναπτύξει από κοινού τη νέα συνδρομητική πλατφόρμα, η οποία θα αποτελέσει μετεξέλιξη του ANT1+, φιλοδοξώντας να αναδιαμορφώσει τις ισορροπίες σε μια αγορά που ήδη βρίσκεται σε φάση έντονων ανακατατάξεων.