Novartis: Απέτυχε σε κλινική δοκιμή φάρμακο για τα καρδιαγγειακά νοσήματα - Πτώση της μετοχής

Η αποτυχία αυτή σηματοδοτεί ένα μεγάλο πισωγύρισμα στις ελπίδες πως το φάρμακο θα εγκαινίαζε μία νέα προσέγγιση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Δεύτερη απογοήτευση σε κλινική δοκιμή μέσα σε μία εβδομάδα γνώρισε η Novartis, καθώς το υποψήφιο καρδιολογικό φάρμακο pelacarsen, από το οποίο ανέμενε υψηλές πωλήσεις απέτυχε στη μελέτη τελικού σταδίου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το φάρμακο πράγματι πέτυχε μείωση της λιποπρωτεΐνης, ενός σε μεγάλη περίπτωση κληρονομικού παράγοντα για καρδιαγγειακά νοσήματα που επηρεάζει περίπου έναν στους πέντε ανθρώπους. Ωστόσο, η μείωση αυτή δε συνδέθηκε με μείωση σε θανάτους, εμφράγματα και εγκεφαλικά σε σχέση με το placebo (εικονικό φάρμακο).

Η αποτυχία αυτή σηματοδοτεί ένα μεγάλο πισωγύρισμα στις ελπίδες πως το φάρμακο θα εγκαινίαζε μία νέα προσέγγιση στην πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Έρχεται, επίσης, λίγες ημέρες αφότου η Novartis ανέστειλε προσωρινά τις δοκιμές μιας πειραματικής κυτταρικής θεραπείας για αυτοάνοσα νοσήματα μετά τον θάνατο τριών ασθενών.

Η μετοχή της ελβετικής φαρμακευτικής υποχωρεί 3,61% στη Ζυρίχη, ενώ η μετοχή της Amgen, η οποία αναπτύσσει παρόμοιο καρδιολογικό φάρμακο, χάνει πάνω από 5% στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street.

Η Novartis βασίζεται σε μια σειρά νέων φαρμάκων για να διατηρήσει την αναπτυξιακή της πορεία, καθώς ορισμένα από τα σημαντικότερα προϊόντα της χάνουν την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους. Ο διευθύνων σύμβουλος Βας Ναρασίμχαν έχει δηλώσει ότι θετικά αποτελέσματα από κλινικές δοκιμές τελικού σταδίου θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην εταιρεία να αναβαθμίσει την πρόβλεψή της για ετήσια αύξηση των πωλήσεων κατά 5% έως 6% μέχρι το 2030.