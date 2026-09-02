Θετική η πορεία του PMI μεταποίησης τον Αύγουστο στην Κίνα

Ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών στον τομέα της μεταποίησης (PMI) καταγράφηκε αυξημένος τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο.

Ο δείκτης υπεύθυνων προμηθειών στον τομέα της μεταποίησης στην Κίνα καταγράφηκε αυξημένος τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον Ιούλιο, σηματοδοτώντας ένα βελτιωμένο επιχειρηματικό κλίμα, με δεδομένη την υποστήριξη που προσφέρουν οι πολιτικές του Πεκίνου, αλλά και την εξασθένηση των επιπτώσεων από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, ενώ νέοι συντελεστές θετικής οικονομικής δυναμικής εξακολουθούν να κερδίζουν έδαφος, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν προχθές, Δευτέρα.

Ο δείκτης PMI για τον τομέα της βιομηχανικής παραγωγής στην Κίνα καταγράφηκε στις 49,8 μονάδες τον Αύγουστο με μηνιαία αύξηση 0,6 μονάδων, όπως δείχνουν τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Μία καταγραφή του δείκτη άνω των 50 μονάδων είναι ενδεικτική της επέκτασης των δραστηριοτήτων, ενώ η καταγραφή του, κάτω από τις 50 μονάδες μεταφράζεται ως συρρίκνωση των δραστηριοτήτων.

Προτεραιότητα για το Πεκίνο η αύξηση της κατανάλωσης αγαθών μέχρι το 2030

Επίσης, το Πεκίνο ανακοίνωσε μέτρα για την αύξηση, αλλά και την αναβάθμιση της κατανάλωσης αγαθών, με στόχο την αύξηση των συνολικών πωλήσεων λιανικής για τα καταναλωτικά αγαθά, περίπου στα 60 τρισεκατομμύρια γιουάν (περίπου 7,70 τρισεκατομμύρια ευρώ) μέχρι το 2030, σύμφωνα με έναν σχετικό οδηγό υλοποίησης που δημοσιοποιήθηκε προχθές, Δευτέρα.

Ο οδηγός καταρτίστηκε από κοινού από επτά κυβερνητικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του υπουργείου Εμπορίου, αλλά και της Επιτροπής Εθνικής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων (NDRC), καλώντας για την οργάνωση αγορών οικονομικής αξίας προϊόντων 10 τρισεκατομμυρίων γιουάν (περίπου 1,28 τρισεκατομμυρίου ευρώ) στους τομείς της κατανάλωσης των πράσινων, των έξυπνων προϊόντων και των προϊόντων υγιεινής μέχρι το 2030.

Οι πωλήσεις λιανικής σε κατηγορίες προϊόντων τρισεκατομμυρίων γιουάν, συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων, των οικιακών συσκευών, του εξοπλισμού επικοινωνιών, των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, αλλά και των ενδυμάτων, αναμένεται ότι θα συνεχίσουν ν’ αυξάνονται, με τις αντίστοιχες αγορές να παραμένουν από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ