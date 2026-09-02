Σκληραίνει τη στάση του απέναντι στην Κίνα το Βερολίνο

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, δήλωσε ότι η χώρα ίσως υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στην Κίνα λόγω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.

Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Λαρς Κλινγκμπάιλ, δήλωσε ότι η χώρα ίσως υιοθετήσει σκληρότερη στάση απέναντι στην Κίνα λόγω αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, εξετάζοντας υψηλότερους δασμούς και αυστηρότερους όρους συνεργασίας.

Ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ άφησε να εννοηθεί ότι το Βερολίνο προσανατολίζεται σε πιο αυστηρή στάση απέναντι στην Κίνα, αναφορικά με τις πρακτικές που θεωρεί αθέμιτες στο εμπόριο. Οι δηλώσεις του έγιναν κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε εργοστάσιο της BMW στη Σπάρτανμπεργκ της Νότιας Καρολίνας.

Ο Κλινγκμπάιλ, ο οποίος είναι επίσης αντικαγκελάριος του Φρίντριχ Μερτς, τόνισε: «Αυτό δεν σημαίνει ότι επιδιώκουμε σύγκρουση», προσθέτοντας πως «όταν βλέπουμε ότι η Κίνα δεν τηρεί τους κανόνες, πρέπει να τοποθετηθούμε διαφορετικά».

Σύμφωνα με τον υπουργό, η νέα αυτή προσέγγιση ενδέχεται να περιλαμβάνει την επιβολή υψηλότερων δασμών, ιδιαίτερα στα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Επιπλέον, θα μπορούσε να απαιτηθεί συμπαραγωγή με ευρωπαϊκό πλειοψηφικό έλεγχο στις εταιρικές δομές, καθώς και εγγυήσεις για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η ανησυχία για τον κινεζικό ανταγωνισμό αυξάνεται στη Γερμανία, ειδικά στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το θέμα απασχολεί έντονα τόσο τις επιχειρήσεις όσο και την πολιτική ηγεσία.

Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κατηγορούν την Κίνα για αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, όπως κρατικές επιδοτήσεις, υπερπαραγωγή και τιμές ντάμπινγκ. Επίσης, επισημαίνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές εταιρείες στην πρόσβαση στην κινεζική αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ