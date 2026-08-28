Μητσοτάκης: Το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτ. Μακεδονία δείχνει απτά αποτελέσματα

«Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στον λιγνίτη σας λέει ψέματα», ανέφερε κατά την παρουσίαση της επένδυσης Wonderplant στην Πτολεμαΐδα.

«Η Δυτική Μακεδονία και ειδικά η περιοχή της Πτολεμαΐδας μπορεί να αντικρίζει το μέλλον με πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία» επισήμανε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την ομιλία του στην τελετή που έγινε για την παρουσίαση της επένδυσης Wonderplant (υδροπονικό θερμοκήπιο που παράγει και ηλεκτρική ενέργεια) στην Πτολεμαΐδα.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στη Δυτική Μακεδονία δίνει απτά αποτελέσματα, υλοποιούνται επενδύσεις και συγκριτικά οι θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν θα είναι περισσότερες από αυτές που χάθηκαν λόγω της απεξάρτησης της ηλεκτροπαραγωγής από τον λιγνίτη.

«Πράγματι ως προς το ενεργειακό μείγμα της χώρας η απομάκρυνση από τον λιγνίτη, θέλω να θυμίσω ότι δεν ήταν απόφαση μόνο αυτής της κυβέρνησης - σταδιακά ο λιγνίτης συνεισέφερε λιγότερο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας από το 2010. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο μιας πολιτικής απόφασης, αλλά ήταν κάτι το οποίο μας το υπέδειξε η ίδια η αγορά ενέργειας», είπε ο κ. Μητσοτάκης και συνέχισε:

«Κι εδώ πρέπει να πούμε κάποιες μεγάλες αλήθειες. Ο λιγνίτης δεν μπορεί να ανταγωνιστεί σήμερα τις υπόλοιπες μορφές φυσικού αερίου με το κόστος του διοξειδίου του άνθρακα εκεί που βρίσκεται σήμερα. Αυτή είναι μία αλήθεια. Όποιος πιστεύει ότι μπορεί η Δυτική Μακεδονία να επιστρέψει στον λιγνίτη σας λέει ψέματα, σας κοροϊδεύει. Αυτή η κυβέρνηση, λοιπόν, και εγώ προσωπικά, επειδή έχω μάθει να μην κοροϊδεύω τους πολίτες, έχουμε κάνει μία συνειδητή επιλογή να απομακρυνθούμε από τον λιγνίτη προς όφελος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φυσικού αερίου, αλλά ταυτόχρονα να κινητοποιήσουμε όλους τους διαθέσιμους ευρωπαϊκούς πόρους και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τη Δυτική Μακεδονία σε αυτή την πραγματικά δύσκολη μετάβαση.

Το πρόγραμμα της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης αρχίζει να έχει πια και να δείχνει απτά αποτελέσματα, με πολλά επενδυτικά σχέδια τα οποία αρχίζουν να υλοποιούνται, με πολλές θέσεις εργασίας οι οποίες δημιουργούνται, με τη Δυτική Μακεδονία να έχει, ουσιαστικά, την πιο ευνοϊκή μεταχείριση από όλες τις περιοχές της χώρας ακριβώς εξαιτίας αυτής της ιδιαιτερότητάς της.

Μπορούμε λοιπόν πια να περιγράψουμε ένα μέλλον όπου θα δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης στη Δυτική Μακεδονία οι οποίες συγκριτικά θα είναι περισσότερες από τις θέσεις εργασίας οι οποίες χάθηκαν από το γεγονός ότι η περιοχή δεν είναι πια εξαρτημένη από τον λιγνίτη. Και η σημερινή επένδυση κινείται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση».

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, ανέφερε ότι η εν λόγω επένδυση θα δημιουργήσει 300 θέσεις εργασίας. Σημείωσε ότι η επένδυση στηρίχθηκε από το πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, μέσω του οποίου θα δημιουργηθούν συνολικά 3.200 θέσεις εργασίας.

Ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Αμανατίδης, σημείωσε ότι η Wonderplant είναι η ναυαρχίδα για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στην περιοχή και τη χαρακτήρισε προπομπό για τη δημιουργία κι άλλων επενδύσεων.

Την παρουσίαση της Wonderplant έκανε ο πρόεδρος της εταιρείας και πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος.