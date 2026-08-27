Τέσσερις συλλήψεις για πυρκαγιές σε Αθήνα, Καλαμάτα, Εύβοια και Χίο

Σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της ΔΑΕΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρησμού και εμπρησμό από πρόθεση σε Αθήνα και Καλαμάτα αντίστοιχα προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Ειδικότερα, άνδρας ηλικίας 36 ετών υπήκοος Μπανγκλαντές προσήχθη σήμερα το μεσημέρι στην Αθήνα από αστυνομικούς της Ελληνικής Αστυνομίας και στη συνέχεια συνελήφθη από στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Αθηνών, για απόπειρα εμπρησμού στον Βοτανικό Κήπο. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, επάνω του έφερε σακούλα με χαρτιά στα οποία είχε θέσει φωτιά αλλά δεν πρόλαβε να πετάξει και να προκαλέσει την ανάφλεξη της δασικής βλάστησης. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.

Επιπλέον στη σύλληψη ενός 60χρονου προχώρησαν, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας στελέχη του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Μεσσηνίας για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο συλληφθείς έθεσε δύο εστίες πυρκαγιάς σε ξηρά χόρτα σε οικοπεδικό χώρο. Την πρώτη την Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026, περίπου στις 17:30, και τη δεύτερη την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:45. Επιπλέον, ο συλληφθείς ελέγχεται για άλλες 4 πυρκαγιές που προκλήθηκαν σε προγενέστερο χρόνο, σε κοντινή απόσταση, με τον ίδιο τρόπο δράσης. Ο 60χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη ατόμων που προβαίνουν σε εμπρηστικές ενέργειες από πρόθεση. Παράλληλα απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τους κανόνες πυροπροστασίας και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

«Το Πυροσβεστικό Σώμα αντιμετωπίζει με τη δέουσα αυστηρότητα και επιδεικνύει μηδενική ανοχή σε κάθε ενέργεια, είτε από πρόθεση είτε από αμέλεια, η οποία μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά και να θέσει σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον», υπογραμμίζεται από την Πυροσβεστική.

Παράλληλα, έγιναν δύο συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Εύβοια και Χίο που προκλήθηκαν από εργασίες με τροχό και χορτοκοπτικό μηχάνημα.

Ειδικότερα:

Για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Κάτω Μονοκαρυά Ιστιαίας Ευβοίας συνελήφθη 49χρονος ο οποίος, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, την προκάλεσε κατά τη διάρκεια εργασιών με χρήση τροχού. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη του ΑΚΑΕΕ Χαλκίδας και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.282,25 ευρώ.

Επιπλέον, για την πυρκαγιά στην περιοχή Βίκι Χίου, οι αρμόδιες αρχές του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη σύλληψη άνδρα 68 ετών. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 68χρονος προκάλεσε πυρκαγιά περίπου στις 11:15, κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση χορτοκοπτικού μηχανήματος. Ο υπαίτιος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΠΥ Χίου.

Σημειώνεται ότι από 1 Ιανουαρίου έως και 27 Αυγούστου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 744 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 1.219.599,80 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 316 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 281 (88,92%) είναι από αμέλεια και οι 35 (11,08%) από πρόθεση.

Όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. «Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη, αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών», υπογραμμίζει η Πυροσβεστική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ