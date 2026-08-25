Ευρωαγορές: Ανάκαμψη παρά τις νέες κυρώσεις των ΗΠΑ στο Ιράν

Ανοδικά κινούνται οι ευρωαγορές, καθώς οι επενδυτές δείχνουν να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ανοδικά κινούνται την Τρίτη οι μετοχές των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, καθώς οι επενδυτές δείχνουν να αντιμετωπίζουν με μεγαλύτερη ψυχραιμία τις τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 ενισχύεται 0,32% στις 656,31 μονάδες, τερματίζοντας μια σειρά από υποτονικές συνεδριάσεις και ηγούμενος των κερδών στα χρηματιστήρια. Ο Eurostoxx 50 ανεβαίνει 0,31% στις 6.471 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης προσθέτει 0,33% στις 26.206 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 σημειώνει κέρδη 0,37% στις 8.484 μονάδες. Στο Λονδίνο ο FTSE 100 χάνει 0,09% στις 10.807 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο βρίσκεται στο +0,51% στις 52.817 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ενισχύεται 0,30% στις 20.157 μονάδες.

Οι νέες αμερικανικές ανακοινώσεις για το Ιράν δεν προκαλούν, προς το παρόν, σημαντικές διαταραχές στις διεθνείς ροές πετρελαίου. Οι τιμές υποχωρούν με το Brent να διαμορφώνεται κοντά στα 91,27 δολάρια το βαρέλι.

Το κλίμα στις αγορές φαίνεται να βελτιώνεται, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι οι τελευταίες αμερικανικές κινήσεις απέναντι στο Ιράν δεν οδηγούν άμεσα σε νέα κλιμάκωση. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να κόψει από την Τεχεράνη «όλους τους οικονομικούς πόρους», προειδοποιώντας χώρες που συνεχίζουν να διατηρούν οικονομικές σχέσεις με το Ιράν.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον προετοιμάζει νέα ομοβροντία ούτως καλούμενων «δευτερογενών» κυρώσεων, που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν απευθείας, αλλά και εμπορικούς εταίρους του, κι αφορούν τον χρυσό, την τεχνολογία, ψηφιακούς πόρους, την αεροπορία, τις θαλάσσιες μεταφορές.

Την ίδια στιγμή, θετικά λειτουργούν τα καλύτερα του αναμενομένου στοιχεία για τη γερμανική οικονομία. Το ΑΕΠ αυξάνεται κατά 1% σε ετήσια βάση το β' τρίμηνο, ξεπερνώντας τις αρχικές εκτιμήσεις, ενώ σημαντική στήριξη παρέχουν οι εξαγωγές. Την ίδια ώρα, η υποχώρηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων δίνει επιπλέον ώθηση στις ευρωπαϊκές μετοχές.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στα αποτελέσματα της Nvidia την Τετάρτη και στην ομιλία του επικεφαλής της Fed Κέβιν Γουόρς στο Τζάκσον Χολ την Παρασκευή, με τους επενδυτές να αναζητούν ενδείξεις για την πορεία της αμερικανικής νομισματικής πολιτικής.

Μικτά πρόσημα στην Ασία

Στα χρηματιστήρια της Ασίας, η εικόνα στα ταμπλό ήταν μικτή.

Ο Nikkei 225 στην Ιαπωνία ενισχύθηκε κατά 0,27%, ενώ ο Topix σημείωσε άνοδο 0,41%. Αντίθετα, στη Νότια Κορέα ο Kospi υποχώρησε 1,44% και ο Kosdaq κατέγραψε απώλειες 0,26%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 κινήθηκε υψηλότερα κατά 0,53%.