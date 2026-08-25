Η Alpha Bank καταργεί πλήρως την προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος στις κάρτες Aegean Bonus Visa

Η Alpha Bank αναβαθμίζει τις κάρτες Aegean Bonus Visa, προσφέροντας στους κατόχους τους αγορές και πληρωμές σε ξένο νόμισμα με 0% προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος.

Η Alpha Bank αναβαθμίζει τις κάρτες Aegean Bonus Visa, προσφέροντας στους κατόχους τους αγορές και πληρωμές σε ξένο νόμισμα με 0% προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος.

Μέχρι σήμερα, στις συναλλαγές που πραγματοποιούνταν σε νόμισμα διαφορετικό από το ευρώ εφαρμοζόταν προμήθεια μετατροπής συναλλάγματος 2%. Με τη νέα παροχή, η σχετική προμήθεια καταργείται πλήρως, μειώνοντας το κόστος τόσο των αγορών και πληρωμών στο εξωτερικό όσο και των ηλεκτρονικών αγορών από διεθνή e-shops που πραγματοποιούνται σε ξένο νόμισμα. Η μηδενική προμήθεια εφαρμόζεται χωρίς χρονικούς περιορισμούς, χωρίς όρια ποσού και χωρίς προϋποθέσεις. Δεν ενεργοποιείται με πακέτα, δεν κόβεται στο σαββατοκύριακο και δεν σταματά μόλις φτάσει ένα όριο: ισχύει σταθερά και με τους ίδιους όρους σε κάθε συναλλαγή. Κάθε μέρα, σε κάθε αγορά, για όλους τους κατόχους.

Το όφελος, όμως, δεν σταματά στις αγορές σε ξένο νόμισμα. Με κάθε συναλλαγή, ακόμη και στις καθημερινές αγορές σε ευρώ, ο κάτοχος συνεχίζει να κερδίζει Bonus πόντους, κάνοντας την κάρτα Aegean Bonus Visa επιλογή για κάθε μέρα και όχι μόνο για τα ταξίδια.

Διαθέσιμη ήδη σε υφιστάμενες και νέες κάρτες

Η νέα παροχή είναι ήδη ενεργή, χωρίς καμία ενέργεια από τον κάτοχο, στο σύνολο της οικογένειας καρτών Aegean Bonus Visa:

• Χρεωστική Aegean Bonus Visa

• Πιστωτική Aegean Bonus Visa (για κάρτες που έχουν εκδοθεί μετά την 1η Ιουνίου 2021)

• Πιστωτική Aegean Bonus Visa Premium

Μία κάρτα που τα έχει όλα - όχι μόνο το 0%

Το μηδενικό κόστος μετατροπής είναι η κορυφαία, αλλά όχι η μοναδική, αξία των καρτών.

Οι Aegean Bonus Visa συνδυάζουν το οικονομικό όφελος με την επιβράβευση, την ασφάλεια και τα ταξιδιωτικά προνόμια: Οι κάρτες Aegean Bonus Visa προσφέρουν πλέον:

• 0% προμήθεια σε κάθε αγορά σε ξένο νόμισμα, χωρίς όρια ή προϋποθέσεις

• Bonus πόντους σε κάθε αγορά με αποκλειστική δυνατότητα μετατροπής τους σε Miles+Bonus μίλια εξαργύρωσης στην AEGEAN

• ταξιδιωτικά προνόμια στο οικοσύστημα της AEGEAN (εισιτήρια 1+1, εκπτωτικά κουπόνια και άλλες παροχές)

• δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.

Με τη νέα αυτή αναβάθμιση, η Alpha Bank συνεχίζει να εξελίσσει τις λύσεις πληρωμών της, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών για απλότητα, διαφάνεια και χαμηλότερο κόστος. Παράλληλα, ενισχύει ακόμη περισσότερο την αξία των καρτών Aegean Bonus Visa, συνδυάζοντας το μηδενική προμήθεια σε αγορές σε ξένο νόμισμα με ένα ολοκληρωμένο σύνολο προνομίων επιβράβευσης, ασφάλειας και ταξιδιού.