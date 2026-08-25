Χρηματιστήριο: «Συστράτευση» προς νέα πολυετή υψηλά

Ανοδικά, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, κινείται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Upd. 13:03

Ανοδικά, με το αγοραστικό ενδιαφέρον να διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, κινείται την Τρίτη ο Γενικός Δείκτης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Χθες στη Wall Street οι μετοχές τεχνολογίας και ημιαγωγών δέχθηκαν νέες πιέσεις, καθώς οι επενδυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί ενόψει των αποτελεσμάτων της Nvidia, τα οποία ανακοινώνονται την Τετάρτη και αναμένεται να αποτελέσουν ένα ακόμη τεστ για το κατά πόσο η ισχυρή ζήτηση μπορεί να αντισταθμίσει τις ανησυχίες γύρω από τις αποτιμήσεις και τις αποδόσεις των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη.

Σημαντική εξέλιξη αποτέλεσε η νέα οικονομική εκστρατεία της αμερικανικής κυβέρνησης κατά του Ιράν. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ εξαπέλυσε αυτό που χαρακτήρισε «οικονομική επίθεση» εναντίον των χρηματοοικονομικών δικτύων της Τεχεράνης, κάνοντας λόγο για μια «οικονομική D-Day». Οι ΗΠΑ διεύρυναν τις κυρώσεις που στοχεύουν τα έσοδα του Ιράν από το πετρέλαιο, τη ναυτιλία, τις αερομεταφορές, την τεχνολογία, τον χρυσό και τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, ενώ προειδοποίησαν τρίτες χώρες που συνεχίζουν να συναλλάσσονται με την Τεχεράνη ότι ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με δευτερογενείς κυρώσεις. Ωστόσο, ο Μπέσεντ δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση απέφυγε προς το παρόν την άμεση επιβολή δευτερογενών κυρώσεων.

Το βασικό ερώτημα, όπως σχολιάζουν ξένοι αναλυτές, είναι το πόσο επιθετικά θα εφαρμόσουν οι ΗΠΑ τις δευτερογενείς κυρώσεις στους μεγαλύτερους εμπορικούς εταίρους του Ιράν και κυρίως στην Κίνα. Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν πάντως, καθώς οι αγορές φαίνεται να εξέλαβαν τη μεγαλύτερη έμφαση στην οικονομική πίεση ως ένδειξη περιορισμού του άμεσου κινδύνου μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής κλιμάκωσης από τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές διαταραχές και το Ιράν δεν δείχνει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει τον έλεγχό τους. Επομένως, τα τελευταία αμερικανικά μέτρα μπορεί να περιορίζουν τον βραχυπρόθεσμο κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης, αλλά δεν επιλύουν το βασικό πρόβλημα των διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Πάντως το Brent υποχώρησε χθες 2,4% στα 92,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ σήμερα υποχωρεί εκ νέου, κάτω από τα 88 δολάρια το βαρέλι. Σε αυτό το κλίμα, και μετά τα στοιχεία για το γερμανικό ΑΕΠ, οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί δείκτες κινούνται ανοδικά, με τον DAX στη Φρανκφούρτη να ενισχύεται 0,74%, τον CAC στο Παρίσι να κινείται στο +0,41% και τον βρετανικό FTSE100 να ενισχύεται 0,10%.

Εντός συνόρων, η αγορά αναμένει τα αποτελέσματα που ανακοινώνει σήμερα η Motor Oil μετά το κλείσιμο του ΧΑ, η Austriacard αύριο, επίσης μετά το κλείσιμο, και η Allwyn την Πέμπτη πριν το άνοιγμα.

Στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης βρίσκεται στις 2.653,56 μονάδες με άνοδο 0,81%, κινούμενος από την έναρξη των συναλλαγών σε θετικό έδαφος.

Σε θετικό έδαφος και ο δείκτης των τραπεζών που ενισχύεται 1,38% στις 3.113,73 μονάδες. Στη σύνθεση του ΔΤΡ τα μεγαλύτερα κέρδη σημειώνει η CrediaBank (+3,92%) και ακολουθούν οι Optima Bank (+2,88%), Alpha Bank (+1,58%), Τρ. Πειραιώς (+1,55%), Εθνική (+1,52%), Τράπεζα Κύπρου (+0,95%) και Eurobank (+0,77%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώνεται σε 1,5:1 με 68 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 46 σε αρνητικό και 37 αμετάβλητους.

Ο τζίρος μέχρι στιγμής διαμορφώνεται σε 87,72 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 25,94 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν δύο πακέτα στη Metlen.

Στη μεγάλη κεφαλαιοποίηση ξεχωρίζει η Cenergy με άνοδο 4,55% και ακολουθούν, πέραν των τραπεζών, οι μετοχές των ΔΕΗ (+3,06%), Allwyn (+1,76%), Aktor (+1,38%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,32%), ElvalHalcor (+1,17%) και Viohalco (+1,05%). Με κέρδη μικρότερα του 1% κινούνται οι ΔΑΑ (+0,86%), Aegean (+0,66%), Τιτάν (+0,59%), Coca-Cola HBC (+0,56%) και Lamda Development (+0,08%), ενώ αμετάβλητες παραμένουν οι Metlen και ΕΥΔΑΠ.

Στον αντίποδα, ισχυρές πιέσεις δέχονται τα δύο διυλιστήρια, με τη Motor Oil να υποχωρεί 3,58% και τη Helleniq Energy 3,22%. Ακολουθούν οι Jumbo (-0,76%) και ΟΤΕ (-0,05%).