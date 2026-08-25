Υπ. Μετανάστευσης: Μείωση στις μεταναστευτικές ροές και αύξηση στις επιστροφές το τελευταίο 12μηνο

Σημαντική μείωση στις αφίξεις μεταναστών καταγράφεται το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Σημαντική μείωση στις αφίξεις μεταναστών καταγράφεται το τελευταίο δωδεκάμηνο, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Την ίδια περίοδο αυξήθηκαν οι επιστροφές, ενώ μειώθηκε το ποσοστό αναγνώρισης αιτήσεων ασύλου, διαμορφώνοντας μια διαφορετική εικόνα στις μεταναστευτικές ροές και τη διαχείρισή τους.

Ειδικότερα, από την 1η Αυγούστου 2024 έως την 1η Αυγούστου 2025 οι αφίξεις ανήλθαν σε 61.112, ενώ κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, από την 1η Αυγούστου 2025 έως τις 31 Ιουλίου 2026, περιορίστηκαν σε 41.998.

Η διαφορά προσεγγίζει τις 20.000 λιγότερες αφίξεις και αντιστοιχεί σε μείωση της τάξης του 35%, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου.

Ανάλογη τάση καταγράφεται και στο πρώτο επτάμηνο του 2026, καθώς οι μεταναστευτικές ροές εμφανίζονται μειωμένες κατά 25% σε σύγκριση με το αντίστοιχο επτάμηνο του 2025.

Την ίδια ώρα, αύξηση παρουσιάζουν οι επιστροφές. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, το σύνολο των επιστροφών αυξήθηκε κατά 20% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ οι αναγκαστικές επιστροφές σημείωσαν αύξηση κατά 35%.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, σημαντική μείωση καταγράφεται και στο ποσοστό αναγνώρισης ασύλου. Κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, το ποσοστό διαμορφώθηκε στο 37%.