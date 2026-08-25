Υπερκαλύφθηκε το βιβλίο προσφορών για την IPO της Shein - Αντλεί έως 1,8 δισ. δολάρια στο Χονγκ Κονγκ

Στην IPO συμμετείχαν υφιστάμενοι μέτοχοι, επενδυτικά σχήματα με κύρια δραστηριότητα στην Κίνα, καθώς και multi-strategy funds.

Καλύφθηκε πλήρως το βιβλίο προσφορών για την αρχική δημόσια προσφορά της Shein στο Χονγκ Κονγκ, με στόχο την άντληση έως και 1,8 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με πηγές του Reuters. Στην IPO συμμετείχαν υφιστάμενοι μέτοχοι, επενδυτικά σχήματα με κύρια δραστηριότητα στην Κίνα, καθώς και multi-strategy funds.

Η εταιρεία, η οποία έχει ιδρυθεί στην Κίνα και εδρεύει στη Σιγκαπούρη, πρόσφερε 280 εκατ. μετοχές σε εύρος τιμής από 47,60 έως 49,50 δολάρια Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή, ενώ με βάση το ανώτατο όριο της τιμής, η IPO θα μπορούσε να αποφέρει 1,8 δισ. δολάρια.

Η τελική τιμή διάθεσης των μετοχών αναμένεται να ανακοινωθεί τη Δευτέρα, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ έχει προγραμματιστεί για την 1η Σεπτεμβρίου.

Η Shein ξεκίνησε τη διάθεση των νέων μετοχών τη Δευτέρα, με την αποτίμησή της να διαμορφώνεται έως και στα 27 δισ. δολάρια, σχεδόν 70% χαμηλότερη από τα περίπου 100 δισ. δολάρια που είχε φθάσει το 2022.

Ο κολοσσός του fast fashion έρχεται όλο και πιο κοντά στην πολυαναμενόμενη είσοδό του στο χρηματιστήριο, ενώ βρίσκεται αντιμέτωπος με αυξανόμενες επιχειρηματικές και ρυθμιστικές προκλήσεις στις δύο βασικές αγορές της, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ενώ καλείται να διευθετήσει μία σειρά ζητημάτων που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνική ευθύνη και την εταιρική διακυβέρνηση, που έχουν οδηγήσει σε έρευνες και πρόστιμα.