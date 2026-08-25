Δαμασκός και Άγκυρα χαιρετίζουν την απόφαση των ΗΠΑ για τη Συρία

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του απαλλάχθηκε από ένα «μεγάλο βάρος» μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν τη Συρία από τον κατάλογο.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του απαλλάχθηκε από ένα «μεγάλο βάρος» μετά την απόφαση των ΗΠΑ να αφαιρέσουν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, στον οποίο περιλαμβανόταν η χώρα εδώ και 47 χρόνια.

«Σήμερα, η Συρία απαλλάσσεται από ένα βαρύ φορτίο και γυρίζει σελίδα από το οδυνηρό παρελθόν της για να ξεκινήσει την πορεία της ανάπτυξης και της ανοικοδόμησης», δήλωσε ο Σάρα στη διάρκεια ομιλίας του που εκφώνησε σήμερα.

Την απόφαση των ΗΠΑ χαιρέτισε και η Τουρκία λέγοντας ότι με αυτή αίρεται «ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια» για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη της Συρίας.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να ενώσει τις προσπάθειές της προς την επίτευξη του στόχου για μια ευημερούσα Συρία και την εκπλήρωση των ευθυνών της να τερματιστούν οι επιθετικές ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο αυτό το όραμα», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών αναφερόμενο στις ισραηλινές επιθέσεις στη Συρία.

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει στις αρχές Ιουλίου την πρόθεσή της να αφαιρέσει τη Συρία από τον κατάλογο αυτόν λιγότερα από δύο χρόνια μετά την ανατροπή του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ από μια συμμαχία τζιχαντιστών τον Δεκέμβριο του 2024.

Οι ΗΠΑ έχουν αφαιρέσει την οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ, πρώην Μέτωπο αλ Νούσρα, αλλά και τον επικεφαλής της, τον σημερινό πρόεδρο της Συρίας Άχμαντ αλ Σάρα, από τον κατάλογο με τις βασικές οργανώσεις και οντότητες που χαρακτηρίζονται τρομοκρατικές (Specially Designated Global Terrorist).

Από το 2025 πολλές δυτικές χώρες έχουν άρει σταδιακά τις κυρώσεις που είχαν επιβάλει στη Συρία, ανάμεσά τους ο Καναδάς και η Βρετανία. Η ΕΕ τις ήρε ήδη από τον Μάιο του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ