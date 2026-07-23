Τηλεοπτική συνέντευξη και ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή

Στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN και στους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά θα προβληθεί στις 08:45 το πρωί της Πέμπτης.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι μετά τις 12:00 θα μιλήσει στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.

Στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο.