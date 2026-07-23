Πολιτική | Ελλάδα

Τηλεοπτική συνέντευξη και ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τηλεοπτική συνέντευξη και ομιλία Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» του τηλεοπτικού σταθμού OPEN και στους δημοσιογράφους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά θα προβληθεί στις 08:45 το πρωί της Πέμπτης.

Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός το μεσημέρι μετά τις 12:00 θα μιλήσει στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί της πρότασης για αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος.

Στις 20:00 ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, που θα παραθέσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας στο Προεδρικό Μέγαρο.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Βάσεις 2026: Ανακοινώθηκαν οι σχολές εισαγωγής - Πού να μπείτε

Τι να κάνετε αν ο ιδιοκτήτης ζητήσει αύξηση στο ενοίκιο

Πτώχευσε και επίσημα η Ellinair

tags:
Κυριάκος Μητσοτάκης
Βουλή
Πρόεδρος της Δημοκρατίας (ΠτΔ)
Δημοκρατία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider