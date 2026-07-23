Τραμπ: Σε νέα επίθεση των Χούθι, θα θεωρήσουμε υπεύθυνο το Ιράν

Αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία από τους Χούθι, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυστηρό μήνυμα στο Ιράν μετά και την εμπλοκή των Χούθι στις εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας ότι η Ουάσινγκτον θα θεωρεί πλέον την Τεχεράνη υπεύθυνη για οποιαδήποτε νέα επίθεση των ανταρτών της Υεμένης, μετά το χτύπημα που δέχθηκαν δύο σαουδαραβικά πλοία, σε μία κίνηση που ανέβασε στα ύψη το γεωπολιτικό θερμόμετρο και το πετρέλαιο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υπενθύμισε ότι πριν από έναν χρόνο οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πλήγματα κατά των Χούθι εξαιτίας των επιθέσεών τους σε εμπορικά πλοία. Όπως σημείωσε, έκτοτε -και κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν- οι Χούθι είχαν επιδείξει «πολύ υπεύθυνη στάση». «Δυστυχώς, τώρα ξεκινούν ξανά, πυροβολώντας χθες το βράδυ εναντίον δύο σαουδαραβικών πλοίων», ανέφερε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι, εάν επαναληφθούν τέτοιες επιθέσεις, «οι ΗΠΑ θα θεωρήσουν υπεύθυνο το Ιράν», υποστηρίζοντας ότι οι Χούθι λειτουργούν ως πληρεξούσιοι της Τεχεράνης. «Θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στο Ιράν και, φυσικά, στους ίδιους τους Χούθι από τους οποίους είμαι πολύ απογοητευμένος, καθώς μέχρι τώρα είχαν ενεργήσει με πολύ επαγγελματικό και έξυπνο τρόπο» προειδοποίησε ο Τραμπ.

Παράλληλα, σε νέο μήνυμά του στο Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε ότι η συμφωνία για την μη στρατιωτική χρήση της πυρηνικής ενέργειας με την Σαουδική Αραβία υπόκειται στον όρο της ένταξης του Ριάντ στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία δεν προβλέπει εμπλουτισμό πυρηνικού καυσίμου.

«Η Συμφωνία Ειρηνικής Χρήσης της Πυρηνικής Ενέργειας (δεν θα υπάρξει εμπλουτισμός υλικού)... αφορά μόνο μη στρατιωτική χρήση, σαν αυτές που έχουν ήδη το Ιράν και τα ΗΑΕΕ (και άλλοι), θα εγκριθεί, αλλά ο απόλυτος όρος είναι η Σαουδική Αραβία να συμμετάσχει στις πολύ αξιοσέβαστες και πετυχημένες Συμφωνίες του Αβραάμ. Οι ΗΠΑ δεν είναι αντίθετες προς τις Μη Στρατιωτικές (Μη Εμπλουτισμένες) Πυρηνικές Εγκαταστάσεις» ανέφερε, με το Ριάντ να μην υπογράφει το deal χωρίς οδικό χάρτη ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους.