Εγκαίνια της νέας γέφυρας του Αλμυρού από Χατζηδάκη - Δήμα και αυτοψίες έργων σε Φάρσαλα και Δομοκό

Έργα αποκατάστασης επισκέφθηκε, σήμερα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Έργα αποκατάστασης οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που υπέστησαν ζημιές από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias» σε περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας επισκέφθηκε, σήμερα, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος συμμετείχαν στην τελετή εγκαινίων της νέας γέφυρας της Νότιας Εισόδου του Αλμυρού, στον ποταμό Ξηριά, επιθεώρησαν την πρόοδο των εργασιών στη νέα γέφυρα της παλαιάς εθνικής οδού Φαρσάλων – Βόλου, στον ποταμό Ενιπέα και πραγματοποίησαν αυτοψία στο σιδηροδρομικό τμήμα Δομοκός – Κρανώνας.

Στον Αλμυρό, παραδόθηκε στην κυκλοφορία η νέα γέφυρα της Νότιας Εισόδου, η οποία αντικαθιστά το τμήμα της παλαιάς γέφυρας που κατέρρευσε από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023. Η νέα γέφυρα κατασκευάστηκε με σύγχρονες προδιαγραφές, ενισχυμένη θεμελίωση και αυξημένη ανθεκτικότητα, αποκαθιστώντας με ασφάλεια μία βασική οδική σύνδεση της περιοχής.

Στα Φάρσαλα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, ενημερώθηκαν για την πρόοδο κατασκευής της νέας γέφυρας στον ποταμό Ενιπέα, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι τελικές εργασίες διαμόρφωσης του έργου και προσαρμογής της οδοποιίας. Η νέα γέφυρα αντικαθιστά πλήρως την παλαιά κατασκευή που είχε υποστεί σοβαρές βλάβες από τις πλημμύρες και αναμένεται να λειτουργήσει τις επόμενες ημέρες.

Τα συγκεκριμένα οδικά έργα εντάσσονται σε μία από τις τέσσερις (4) εργολαβίες που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχει αντικείμενο την αποκατάσταση των ζημιών, φθορών και λοιπών αστοχιών σε τμήματα της οδικής υποδομής των Δήμων Ιστιαίας – Αιδηψού, Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Δομοκού, Λαμίας, Αλμυρού, Φαρσάλων και Σοφάδων, που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα «Daniel» και «Elias», τα οποία έλαβαν χώρα τον Σεπτέμβριο του 2023.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε αυτοψία στο σιδηροδρομικό τμήμα Δομοκός – Κρανώνας, όπου εξελίσσονται οι εργασίες αποκατάστασης της υποδομής και της επιδομής της διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, καθώς και παρεμβάσεις θωράκισης του δικτύου έναντι μελλοντικών ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε: «Οι πληγές της Θεσσαλίας μία-μία κλείνουν και μια καινούργια προοπτική ανοίγει. Από τη μια πλευρά προχωρούν τα έργα Ντάνιελ, σιδηροδρομικά και οδικά, όπως αυτή εδώ η γέφυρα. Δεν είναι θεωρίες, είναι συγκεκριμένο και χειροπιαστό έργο. Από την άλλη πλευρά εγκαινιάζεται σήμερα ο Ε65, το τελευταίο του τμήμα, παραδίδεται στην κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα γίνεται εργώδης προσπάθεια να προωθηθεί το έργο της μερικής μεταφοράς υδάτων από τον Αχελώο στη Θεσσαλία, όπως επίσης προχωρεί παράλληλα και η ολιστική αντιμετώπιση της διαχείρισης των υδάτων στην περιφέρεια της Θεσσαλίας. Είναι έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής και δημιουργούν καινούργιες αναπτυξιακές προοπτικές για αυτή την τόσο κρίσιμη περιφέρεια της χώρας».

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Όταν υπογράφαμε τις συμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών από τις θεομηνίες «Daniel» και «Elias», γνωρίζαμε ότι ξεκινά μια τιτάνια προσπάθεια, η οποία έπρεπε να προχωρήσει με τον ταχύτερο δυνατό ρυθμό. Σήμερα, η δέσμευση αυτή γίνεται πράξη.

Διαπιστώνουμε την πρόοδο των εργασιών και παραδίδουμε ήδη στην τοπική κοινωνία σημαντικές υποδομές, όπως η νέα γέφυρα του Αλμυρού, ενώ στα Φάρσαλα οι εργασίες βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο και το έργο θα παραδοθεί τις επόμενες ημέρες στην κυκλοφορία.

Δεν αποκαθιστούμε απλώς τις ζημιές που προκάλεσαν οι φυσικές καταστροφές. Δημιουργούμε σύγχρονες, ασφαλέστερες και περισσότερο ανθεκτικές υποδομές, ώστε οι περιοχές που επλήγησαν να αποκτήσουν δίκτυα που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών για τις επόμενες δεκαετίες.

Με σχέδιο, συνέπεια και συνεχή παρουσία στα εργοτάξια, υλοποιούμε ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα αποκατάστασης υποδομών που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, ύψους 1,35 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποδίδοντας σταδιακά έργα στους πολίτες που ενισχύουν την ασφάλεια, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας δήλωσε: «Τα έργα αποκατάστασης των οδικών και σιδηροδρομικών υποδομών που επλήγησαν από τις κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias» προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς.

Κατά την επίσκεψή μας στη Θεσσαλία διαπιστώσαμε την πρόοδο των εργασιών αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου, ενός έργου στρατηγικής σημασίας για την αναβάθμιση και θωράκιση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνας – Θεσσαλονίκης η αποκατάσταση εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, βάσει χρονοδιαγράμματος. Όπως μας ενημέρωσαν οι ανάδοχοι, ως τα τέλη του καλοκαιριού αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες υποδομής και επιδομής και θα υπάρχουν πλήρως λειτουργική σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και εγκατεστημένο σύστημα αυτόματης πέδησης ETCS, ενισχύοντας καθοριστικά το επίπεδο ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου.

Η ολοκλήρωση των οδικών και σιδηροδρομικών έργων θα ενισχύσει τις μετακινήσεις στη Θεσσαλία και την υπόλοιπη χώρα, θα συμβάλει στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της ασφάλειας των μεταφορών συνολικά, θα στηρίξει την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής και θα αναβαθμίσει την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών».

Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος υπογράμμισε: «Η αποκατάσταση των ζημιών από τα φαινόμενα Daniel και Elias αποτέλεσε ένα εξαιρετικά δύσκολο εγχείρημα που απαιτούσε την εξασφάλιση των απαραίτητων οικονομικών πόρων, ώστε να μπορέσουν να συμβασιοποιηθούν τα μεγάλα οδικά και σιδηροδρομικά έργα που περιέγραψε ο Υπουργός, Χρίστος Δήμας. Μόνο για τα έργα στη Θεσσαλία έχουν ενεργοποιηθεί συμβάσεις περίπου 1,4 δισ. ευρώ, όταν το συνολικό ύψος των ζημιών υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια.

Πέρα από τους οικονομικούς πόρους τους οποίους δεσμεύσαμε, είναι και οι ανθρώπινοι πόροι, όπως επίσης και ο εξοπλισμός που χρειάζεται για να εκτελεστούν αυτά τα έργα. Σε μία Ελλάδα που αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα απέραντο εργοτάξιο, ούτε οι εξειδικευμένοι εργαζόμενοι ούτε τα μηχανήματα είναι ανεξάντλητοι πόροι.

Από την πρώτη κιόλας ημέρα βρεθήκαμε στο πεδίο, με τον τότε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Σταϊκούρα. Όλες οι αποφάσεις ελήφθησαν σε στενή συνεργασία με την Περιφέρεια και τους Δήμους, ώστε να υπάρχει η αποδοχή των τοπικών κοινωνιών και να γίνει η αναγκαία προτεραιοποίηση των παρεμβάσεων. Παρ' όλα αυτά, υπήρξαν παράγοντες που δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν μας επέτρεψαν να παραδώσουμε πολλά από τα έργα νωρίτερα.

Για τα δεδομένα ενός έργου τόσο μεγάλου όσο η συνολική αποκατάσταση της Θεσσαλίας, ωστόσο, το να καταφέρουμε μέσα σε λιγότερο από τρία χρόνια να αποκαταστήσουμε τόσο μεγάλο μέρος των γεφυρών, του οδικού, αλλά και του σιδηροδρομικού δικτύου που επλήγησαν, αποτελεί πραγματικά ένα επιτυχημένο εγχείρημα.

Και αυτό το οφείλαμε στους ανθρώπους της Θεσσαλίας, που, μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες, ξαναέχτισαν τη ζωή τους, καλλιέργησαν και πάλι την πληγωμένη γη τους και συνεχίζουν να προσπαθούν.

Η Πολιτεία τους χρωστάει να σταθεί αρωγός τους για όσο χρειάζεται και αυτό ακριβώς κάνει σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, υπό την καθοδήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εξαντλούμε κάθε περιθώριο ώστε τα έργα, οι δημόσιες επενδύσεις στον τόπο τους να ολοκληρώνονται στον συντομότερο δυνατό χρόνο».

Παρόντες στις αυτοψίες και στα εγκαίνια ήταν οι βουλευτές Φθιώτιδας Χρήστος Σταϊκούρας και Γιάννης Οικονόμου, Μαγνησίας Ζέττα Μακρή και Χρήστος Μπουκώρος, Λάρισας Χρήστος Κέλλας, Χρήστος Καπετάνος και Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθώς και οι Δήμαρχοι Δομοκού Χαράλαμπος Λιόλιος, Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης και Φαρσάλων Ιορδάνης Εσκίογλου.

Συνολικά οι παρεμβάσεις αποτελούν μέρος του ευρύτερου προγράμματος αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν οι θεομηνίες «Daniel» και «Elias», με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να υλοποιεί έργα σε 1.007 σημεία του οδικού δικτύου στις Περιφέρειες Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 899,7 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα αποκατάστασης του σιδηροδρομικού δικτύου προϋπολογισμού 450,12 εκατ. ευρώ, δηλαδή ένα συνολικό πρόγραμμα παρεμβάσεων ύψους 1,35 δισ. ευρώ.

Τα έργα συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 2021 – 2025.