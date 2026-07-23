American Airlines: Πτώση εσόδων και άνοδος κερδών στο β' τρίμηνο - Απώλειες για μετοχή

Τα κέρδη της American Airlines μειώθηκαν 88% στα 71 εκατ. δολάρια ενώ τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,3% στα 16,74 δισ. δολάρια.

Σε περαιτέρω υποβάθμιση του guidance της για τα κέρδη του 2026 την Πέμπτη, προχώρησε η American Airlines επικαλούμενη το υψηλότερο κόστος καυσίμων, ένα σημάδι ότι η αύξηση των ναύλων δεν είναι αρκετή για να αντισταθμίσει πλήρως το ενεργειακό ράλι, με τη μετοχή να κατρακυλά έως και 8% στη Wall Street.

Τα κέρδη της American στο β' τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου μειώθηκαν 88% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, στα 71 εκατ. δολάρια ή 11 σεντς ανά μετοχή, από 599 εκατ. δολάρια ή 91 σεντς ανά μετοχή, ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έσοδα αυξήθηκαν 16,3% στα 16,74 δισ. δολάρια.

Η εκτελεστική ομάδα της αμερικανικής αεροπορικής εργάζεται για να πείσει τους επενδυτές ότι θα μπορούσε να βελτιώσει το χάσμα κερδών πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων που τη χωρίζει με τους ανταγωνιστές της.

Η American Airlines δήλωσε ότι θα μπορούσε να καταγράψει προσαρμοσμένες ζημίες ανά μετοχή έως και 65 σεντς έως και κέρδη ανά μετοχή 65 σεντς φέτος, κάτω από το εύρος που εκτίμησε τον Απρίλιο μεταξύ ζημίες 40 σεντς ανά μετοχή έως και κέρδη 1,10 δολαρίων ανά μετοχή, το οποίο είχε ήδη αναθεωρηθεί καθοδικά από την αρχή του έτους, όταν προέβλεπε 1,70 δολάρια έως 2,70 δολάρια ανά μετοχή.

Για το τρέχον τρίμηνο, η American αναφέρει προσαρμοσμένες ζημίες μεταξύ 70 και 10 σεντς ανά μετοχή, κάτω από τα 28 σεντς ανά μετοχή που προέβλεπε η Wall Street στα κέρδη, αλλά «έδειξε» αύξηση των εσόδων μεταξύ 16% και 19%, πάνω από την πρόβλεψη των αναλυτών για 16,6%.