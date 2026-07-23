CNL Capital: Έκδοση ομολογιακού δανείου 265.000 ευρώ - Καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης

Η CNL CAPITAL προέβη στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού €265.000,00, συνολικής διάρκειας δώδεκα μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε. ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της από 21/07/2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη στις 23/07/2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018 και 3156/2003, όπως ισχύουν, στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως ποσού Ευρώ Διακοσίων Εξήντα Πέντε Χιλιάδων (€265.000,00), συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) μηνών, το οποίο καλύφθηκε μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Το ανωτέρω ομολογιακό δάνειο, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, έχει ως σκοπό την ενίσχυση της επενδυτικής στρατηγικής της CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ.-Δ.Ο.Ε.Ε., σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας της και το καταστατικό της.