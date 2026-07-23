Κέρδη 434 εκατ. ευρώ το β' τρίμηνο για τη Nokia

Ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών τα κέρδη που ανακοίνωσε η Nokia για το β' τρίμηνο, καθώς η στρατηγική του ομίλου να προμηθεύει εξοπλισμό για data centers έδωσε ώθηση στις πωλήσεις.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη της φινλανδικής εταιρείας ανήλθαν 434 εκατ. ευρώ, έναντι της μέσης εκτίμησης των αναλυτών σε έρευνα του Bloomberg για 372,3 εκατ. ευρώ.

Οι καθαρές πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 8% σε ετήσια βάση, όπως ανέμεναν οι αναλυτές.

Στον απόηχο της ανακοίνωσης, η μετοχή της Nokia υποχωρεί σχεδόν 6% στο Χρηματιστήριο της Φινλανδίας, ενώ σε επίπεδο έτους έχει σημειώσει κέρδη 70%.

Ο διευθύνων σύμβουλος, Justin Hotard, επιχειρεί να διευρύνει δραστηριότητα της εταιρείας πέρα από τον παραδοσιακό εξοπλισμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων αξιοποιώντας την έκρηξη στην κατασκευή κέντρων δεδομένων που τροφοδοτεί η τεχνητή νοημοσύνη. Το περασμένο έτος, ανακοίνωσε παράλληλα ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της εταιρείας και τη αποεπένδυση από μονάδες με χαμηλές επιδόσεις στοχεύοντας σε διψήφια αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας τα επόμενα χρόνια.

Παρά τις νέες ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, η ταχύτατη ανάπτυξη κέντρων δεδομένων και η αυξημένες ανάγκες για υπολογιστική ισχύ έχει προκαλέσει ελλείψεις σε κρίσιμα εξαρτήματα όπως τσιπ μνήμης, ανεβάζοντας τις τιμές.