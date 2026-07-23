Wall Street: Ισχυρές πιέσεις από τις «κόκκινες» Alphabet - Tesla και το «100άρι» πετρέλαιο

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται στο ταμπλό της Wall Street την Πέμπτη καθώς οι ανησυχίες για τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

Τελευταία ενημέρωση: 18:02

Σημαντικές απώλειες καταγράφονται στο ταμπλό της Wall Street την Πέμπτη καθώς οι ανησυχίες για τις δαπάνες που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα, ειδικά μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις των αποτελεσμάτων των Tesla, Alphabet και ΙΒΜ που βρήκαν τους αναλυτές να σταθμίζουν τα συν και τα πλην των επιδόσεών τους. Την ίδια στιγμή, παρατηρούν στενά τις διακυμάνσεις του πετρελαίου που ξεπέρασε τα 100 δολάρια μετά την είδηση πως τάνκερ χτυπήθηκαν στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Dow Jones υποχωρεί 522,21 μονάδες ή 1% στις 51.696 μονάδες, ο S&P 500 διολισθαίνει 1,28% στις 7.402 μονάδες ενώ ο Nasdaq καταγράφει σημαντική πτώση της τάξης του 2,46% στις 25.054 μονάδες.

Η τεχνολογία δέχεται πιέσεις, με την μετοχή της Alphabet να υποχωρεί πάνω από 7%, καθώς η μητρική εταιρεία της Google έδωσε μια πρόβλεψη για κεφαλαιουχικές δαπάνες που ήταν υψηλότερη από την αναμενόμενη, ενισχύοντας τους φόβους για τον ρυθμό των δαπανών για το AI. Ο τεχνολογικός κολοσσός ανακοίνωσε δαπάνες ύψους 44,92 δισ. δολ. το δεύτερο τρίμηνο, ξεπερνώντας τις προσδοκίες της Wall Street για 44,15 δισ. δολ. Παράλληλα, αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις της για τις κεφαλαιουχικές δαπάνες του τρέχοντος έτους, στο εύρος 195 δισ. έως 205 δισ. δολάρια.

Την ίδια ώρα η μετοχή της Tesla «βουτάει» σχεδόν 14% μετά την πτώση των κερδών της παρά το ισχυρό τρίμηνο για την αυτοκινητοβιομηχανία της. Η εταιρεία του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι οι κεφαλαιουχικές της δαπάνες αυξήθηκαν κατά 142% στα 5,79 δισ. δολάρια από 2,39 δισ. δολάρια το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η εταιρεία εκτιμά ότι οι συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες για το 2025 θα ξεπεράσουν τα 25 δισ. δολάρια.

Παράλληλα, το πετρέλαιο σκαρφαλώνει σε υψηλό από τέλη Μαΐου, με το Brent να ξεπερνά σήμερα τα 100 δολάρια, ενώ το West Texas Intermediate χτυπά τα 90 δολάρια, καθώς η επίθεση με άγνωστο βλήμα σε δεξαμενόπλοιο ανοικτά της Σαουδικής Αραβίας και η νέα κλιμάκωση της αντιπαράθεσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν αναζωπύρωσαν τους φόβους για διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες αργού μέσω των Στενών του Ορμούζ μετά και το ασυτηρό μήνυμα του Ντόναλντ Τραμπ στην Τεχεράνη.

Στο μέτωπο των οικονομικών δεδομένων, τα αρχικά στοιχεία για τις αιτήσεις επιδόματος ανεργίας ήταν χαμηλότερα από τα αναμενόμενα, καθώς υποχώρησαν στις 187.000 για την εβδομάδα που έληξε στις 18 Ιουλίου, έναντι των προσδοκιών για 210.000 αιτήσεις, υποχωρώντας στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1969.