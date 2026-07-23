«Βέρτιγκο» στο Χρηματιστήριο λόγω brent και… STOXX

Μέσα σε αρνητικό διεθνές κλίμα, ο Γενικός Δείκτης υποχρεώθηκε σε βαριές απώλειες σε μια συνεδρίαση με τζίρο που ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ. Στο επίκεντρο το άλμα των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.

Μέσα σε αρνητικό διεθνές κλίμα, ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου της Αθήνας υποχρεώθηκε σε βαριές απώλειες την Πέμπτη, σε μια συνεδρίαση με τζίρο που ξεπέρασε τα 400 εκατ. ευρώ, με φόντο το άλμα των τιμών του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια.

Όπως κατ’ επανάληψη επισημαίνουν το τελευταίο διάστημα ξένοι αναλυτές, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η πορεία των τιμών της ενέργειας παραμένουν ο βασικός προσδιοριστικός παράγοντας για τη διάθεση ανάληψης ρίσκου στις αγορές. Με τη γεωπολιτική ένταση να παραμένει στο «κόκκινο», οι τιμές του Brent βρέθηκαν σήμερα να ενισχύονται έως και άνω του 7%, μέχρι τα 101 δολάρια το βαρέλι.

Στο μεταξύ, ΗΠΑ και Ιράν ανταλλάσσουν νέες απειλές, ενώ οι αντάρτες Χούθι φαίνεται ότι ανοίγουν στην Ερυθρά Θάλασσα ένα ακόμα μέτωπο στη σύγκρουση, που σημαίνει ότι ενισχύεται ο κίνδυνος νέων διαταραχών στον ενεργειακό εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι επενδυτές επανεκτιμούν τις προοπτικές του πληθωρισμού ενόψει της συνεδρίασης της Fed την επόμενη εβδομάδα.

Επιπλέον, μετά τη σημερινή απόφαση της ΕΚΤ να διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια του ευρώ, η Κριστίν Λαγκάρντ αποκάλυψε ότι ορισμένα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν θέσει το ερώτημα αν θα έπρεπε να προχωρήσουν ήδη σήμερα σε αύξηση των επιτοκίων. Ξένοι αναλυτές σημειώνουν ότι, με την κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν να έχει οδηγήσει την τιμή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι, το σημερινό επίπεδο των επιτοκίων θεωρείται ανεπαρκές για την αντιμετώπιση των αυξημένων πληθωριστικών κινδύνων.

Για να αποφευχθεί μια νέα αύξηση των επιτοκίων του ευρώ τον Σεπτέμβριο, θα χρειαστεί να υπάρξει άμεσα μια συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς και μια αξιόπιστη και μόνιμη επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ. Κάτι που, όπως σχολιάζουν οι ίδιοι αναλυτές, «αν και δε μπορεί να αποκλειστεί πλήρως, το θεωρούμε μάλλον απίθανο».

Μέσα σε όλα αυτά, υπήρξε και μια σύγχυση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της αναβάθμισης του ΧΑ από τη STOXX, η οποία πρόσκαιρα επιδείνωσε την εικόνα στο ελληνικό ταμπλό, έως ότου δόθηκαν οι απαραίτητες διευκρινίσεις.

Έτσι, στη Λεωφόρο Αθηνών ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.456,16 μονάδες με απώλειες 2,02%. Κινούμενος καθ’ όλη τη διάρκεια των συναλλαγών σε αρνητικό έδαφος, ο ΓΔ έφτασε να υποχωρεί ενδοσυνεδριακά έως 2,92% στις 2.433 μονάδες.

Πτωτικά και ο δείκτης των τραπεζών που υποχώρησε 2,49% στις 2.784,92 μονάδες, ανακάμπτοντας μερικώς από ενδοσυνεδριακές απώλειες της τάξης του 4,9%. Στη σύνθεση του ΔΤΡ, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκε η Alpha Bank, η οποία υποχώρησε 3,28% στα 3,91 ευρώ. Ακολούθησαν η Optima Bank (-3,10%), Eurobank (-3,01%), Τρ. Πειραιώς (-2,59%) και Τρ. Κύπρου (-2,02%) και, με μικρότερες απώλειες, οι μετοχές των CrediaBank (-1,94%) και ΕΤΕ (-1,65%).

Στο σύνολο του ταμπλό η αναλογία ανοδικών/καθοδικών μετοχών διαμορφώθηκε σε 1:4 με μόλις 23 τίτλους σε θετικό έδαφος, έναντι 91 σε αρνητικό και 37 αμετάβλητους.

Ο τζίρος αυξημένος, καθώς διαμορφώθηκε σε 411,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 47,66 εκατ. ευρώ σε προσυμφωνημένες συναλλαγές. Τη μεγαλύτερη κινητικότητα στις προσυμφωνημένες συναλλαγές συγκέντρωσε η Aktor, όπου μέσω πέντε πακέτων διακινήθηκαν μετοχές συνολικής αξίας 9,87 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η ΔΕΗ με 8,92 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ξεχώρισε μία προσυμφωνημένη συναλλαγή 342 χιλ. μετοχών, αξίας 7,61 εκατ. ευρώ, που αποτέλεσε το μεγαλύτερο μεμονωμένο πακέτο της ημέρας. Σημαντική ήταν επίσης η δραστηριότητα στην Εθνική Τράπεζα με πακέτα συνολικής αξίας 6,84 εκατ. ευρώ και στη Eurobank με 6,07 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν η Alpha Bank με 3,68 εκατ. ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 2,99 εκατ. ευρώ.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap, σε θετικό έδαφος έκλεισαν μόνο τρεις τίτλοι, με τη Motor Oil να ξεχωρίζει καταγράφοντας άνοδο 2,30%, ενώ ακολούθησαν η Cenergy (+1,51%) και η Helleniq Energy (+0,56%).

Στον αντίποδα, πέραν των τραπεζών, τις μεγαλύτερες πιέσεις δέχθηκαν οι ElvalHalcor (-5,36%), Coca-Cola HBC (-3,76%), Lamda Development (-3,37%) και Aegean (-3,09%). Ακολούθησαν οι τίτλοι των Τιτάν (-2,71%), Aktor (-2,33%), ΔΑΑ (-2,30%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,26%) και Jumbo (-2,21%) ενώ με μικρότερες απώλειες έκλεισαν επίσης οι Viohalco (-1,81%), ΕΥΔΑΠ (-1,80%), Metlen (-1,60%), ΟΤΕ (-1,51%), Allwyn (-1,38%) και ΔΕΗ (-1,33%).