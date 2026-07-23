Σύγχυση με τη STOXX: Κανονικά τον Σεπτέμβριο η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών

Για τους δείκτες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την αγορά και τις παθητικές επενδυτικές ροές εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή της αναβάθμισης τον Σεπτέμβριο του 2026.

Σύγχυση προκλήθηκε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα αναβάθμισης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις ανεπτυγμένες αγορές από τη STOXX, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της ετήσιας αναθεώρησης της ταξινόμησης ανά χώρα (Annual Country Classification).

Η σχετική ανακοίνωση ανέφερε ότι η Ελλάδα θα αναβαθμιστεί από την κατηγορία των αναδυόμενων αγορών στις ανεπτυγμένες αγορές με ισχύ από τις 21 Ιουνίου 2027, έναντι της 21ης Σεπτεμβρίου 2026 που είχε ανακοινωθεί στην προηγούμενη ταξινόμηση.

Αυτό προκάλεσε εύλογα σύγχυση στην αγορά, καθώς μέχρι σήμερα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα θεωρούνταν δεδομένο από επενδυτές, αναλυτές και χρηματιστηριακές εταιρείες.

Ωστόσο, σε νεότερη ενημέρωση προς τους πελάτες της, η STOXX διευκρίνισε ότι η ημερομηνία της 21ης Ιουνίου 2027 αφορά μόνο τη δέσμη δεικτών του STOXX World.

Αντίθετα, για τον STOXX Total Market Index (TMI) εξακολουθεί να ισχύει η ημερομηνία της 21ης Σεπτεμβρίου 2026. Ο TMI αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία κατασκευάζονται οι σημαντικότερες οικογένειες δεικτών της STOXX, όπως οι STOXX Europe 600, EURO STOXX, αλλά και οι επιμέρους κλαδικοί δείκτες (τραπεζών, ενέργειας, βιομηχανίας κ.ά.). Πρόκειται για τους δείκτες που παρακολουθούν τα περισσότερα παθητικά επενδυτικά κεφάλαια, γεγονός που σημαίνει ότι για τις αναμενόμενες εισροές και εκροές κεφαλαίων προς τις ελληνικές μετοχές εξακολουθεί να ισχύει το χρονοδιάγραμμα του Σεπτεμβρίου 2026.

Με άλλα λόγια, δεν μεταβάλλεται το χρονοδιάγραμμα της ένταξης της ελληνικής αγοράς στους βασικούς ευρωπαϊκούς δείκτες της STOXX. Για τους δείκτες που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία για την αγορά και τις παθητικές επενδυτικές ροές εξακολουθεί να ισχύει η εφαρμογή της αναβάθμισης τον Σεπτέμβριο του 2026.