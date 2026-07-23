Πρόταση ΕΒΕΠ στο ΥΠΕΘΟΟ με «δεκάλογο» παρεμβάσεων για ΜμΕ ενόψει ΔΕΘ

Ο «Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας», αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες των ΜΜΕ στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και της ναυτιλίας

Δέσμη δέκα προτάσεων για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, με αιχμή τις μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις, τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, κατέθεσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ) στον υφυπουργό Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο, κατά τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε ενόψει των κυβερνητικών εξαγγελιών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε ο «Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας», ο οποίος αποτυπώνει τις βασικές προτεραιότητες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης, των υπηρεσιών και της ναυτιλίας. Μεταξύ των προτάσεων περιλαμβάνονται η μείωση του φορολογικού συντελεστή των νομικών προσώπων, η μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος, η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται, η εφαρμογή δύο συντελεστών ΦΠΑ με ανακατάταξη ταχυκίνητων προϊόντων, καθώς και φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές και ψηφιακές επενδύσεις. Το Επιμελητήριο εισηγείται ακόμη μέτρα για την ενίσχυση της ρευστότητας των ΜμΕ, τη μείωση του ενεργειακού κόστους, την απλούστευση των αδειοδοτήσεων, την αντιμετώπιση του παραεμπορίου, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και των εξαγωγών, καθώς και παρεμβάσεις για τα λιμάνια, τα ναυπηγεία και την εφοδιαστική αλυσίδα.

Το ΕΒΕΠ υποστηρίζει ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι κοστολογημένες χαμηλότερα από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση και ότι δεν δημιουργούν πρόσθετο δημοσιονομικό κόστος, καθώς, όπως αναφέρει, οι απώλειες φορολογικών εσόδων αντισταθμίζονται από τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, την αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών των επιχειρήσεων.

Aπό την πλευρά του, ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος επισήμανε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι μια αγορά με περισσότερη ρευστότητα και λιγότερα βάρη για τις επιχειρήσεις, υπογραμμίζοντας ότι αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής και της συνέπειας των φορολογουμένων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παραμένουν στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού και αναφέρθηκε στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου προβλέπεται η διάθεση 23 δισ. ευρώ από εθνικούς πόρους για την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης δήλωσε ότι η επιχειρηματική κοινότητα δεν ζητά νέες επιδοτήσεις ή έκτακτες παροχές, αλλά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων, θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και θα διαμορφώσουν ένα σταθερό περιβάλλον για επενδύσεις, παραγωγή, εξαγωγές και απασχόληση, κάνοντας λόγο για την ανάγκη ενός «Συμβολαίου Οικονομικής Βιωσιμότητας των ΜμΕ».

Ο «Δεκάλογος της Επιχειρηματικότητας» του ΕΒΕΠ

Μόνιμες φορολογικές ελαφρύνσεις και μεταρρυθμίσεις χωρίς να μειώνουν τα έσοδα από άμεσους και έμμεσους φόρους

Μείωση των φορολογικών συντελεστών νομικών προσώπων σε συνδυασμό με τη συνέπεια των επιχειρήσεων ​Μείωση της προκαταβολής φόρου σε αντιλογισμό της αύξησης της φορολογητέας ύλης. ​Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα ΝΠ, όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται. Επαναφορά του αφορολόγητου αποθεματικού ή εφαρμογή ειδικών αποσβέσεων για επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή και ειδικά στην αγροδιατροφή. Φορολογική μεταρρύθμιση με την εφαρμογή δύο συντελεστών ΦΠΑ, μετάταξη κατηγορίας ταχυκίνητων κωδικών με διασφάλιση του ύψους των δημόσιων εσόδων από έμμεσους φόρους

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους χωρίς να μειώνει τα ασφαλιστικά έσοδα

Νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μία μονάδα Διεύρυνση παροχών σίτισης και προσθήκη παροχών μετακίνησης προσωπικού λόγω των τιμών στα καύσιμα Σύνδεση παραγωγικότητας και αμοιβών Αποσύνδεση αμοιβών «bonus» από τις ασφαλιστικές εισφορές

Πρόσβαση στη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη ρευστότητα ΜμΕ

Διεύρυνση της περιμέτρου τραπεζικής πρόσβασης και χρηματοδότησης ΜμΕ. ​Ενίσχυση των προγραμμάτων μικροπιστώσεων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για κεφάλαιο κίνησης και επενδύσεις Δημιουργία τραπεζικών προϊόντων «δεύτερης ευκαιρίας» για τους συνεπείς οφειλέτες

Αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους στις επιχειρήσεις

Μόνιμα μέτρα για επιχειρήσεις υψηλής ενεργειακής κατανάλωσης Επιτάχυνση επενδύσεων σε ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας Αναβάθμιση και επέκταση ενεργειακών δικτύων και υποδομών ​Κίνητρα για ενεργειακή «αυτοπαραγωγή και αυτοκατανάλωση»

Περιορισμός γραφειοκρατίας και ταχύτερες αδειοδοτήσεις

​Ψηφιακές αδειοδοτήσεις με κατάργηση περιττών διοικητικών διαδικασιών ​Ταχύτερες εγκρίσεις με προτεραιότητα τις εγχώριες επενδύσεις ​Αποφυγή «ψηφιοποίησης της γραφειοκρατίας» ​Εξειδικευμένα δικαστήρια για επίλυση εμπορικών διαφορών ​Επέκταση της διαμεσολάβησης και της διαιτησίας

Ανταγωνιστικότητα και πάταξη αθέμιτων εμπορικών πρακτικών

Εντατικοί έλεγχοι στο παραεμπόριο και προϊόντα απομίμησης Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου και παραποιημένων προϊόντων ​Ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις και κυρίως των ψηφιακών πλατφορμών τρίτων χωρών Επιτάχυνση εφαρμογής του Νέου Τελωνειακού Κώδικα της ΕΕ

Ενίσχυση εγχώριας παραγωγής, μεταποίησης και βιομηχανίας

Νέος αναπτυξιακός νόμος με έμφαση στη βιομηχανία

Επικαιροποίηση της Νομοθεσίας για τα επαγγελματικά πάρκα ​Εκσυγχρονισμός βιοτεχνικών συγκεντρώσεων στη Δυτική Αττική Φορολογικά κίνητρα με αποσβέσεις για παραγωγικές επενδύσεις ​Στήριξη της τεχνολογικής αναβάθμισης με υπεραποσβέσεις

Εξωστρέφεια και εξαγωγές σε τρίτες χώρες

Νέο εθνικό σχέδιο εξαγωγών σε τρίτες χώρες Συμμετοχή στο νέο Μεσογειακό Σύμφωνο (Med Pact 2030) ​Ενίσχυση της οικονομικής διπλωματίας και των επιχειρηματικών αποστολών σε αραβικές και αφρικανικές χώρες Απλούστευση τελωνειακών διαδικασιών και ενίσχυση του καθεστώτος Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα (AEO)

Ναυπηγεία - Λιμένες - Ναυτιλιακή Εφοδιαστική Αλυσίδα

Αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και αξιοποίηση του λιμένα Ελευσίνας ​Ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου με ευρωπαϊκή επιχορήγηση Επενδύσεις στα logistics και στις συνδυασμένες μεταφορές ​Ολοκλήρωση της εθνικής λιμενικής πλατφόρμας εφοδιαστικής αλυσίδας ​Υιοθέτηση του «Μανιφέστου της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων»

Ψηφιακός μετασχηματισμός, τεχνολογία και καινοτομία - «Οικονομικό Συμβόλαιο Βιωσιμότητας ΜμΕ»