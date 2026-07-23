Εγκρίθηκε η εθνική στρατηγική για την προσιτή στέγη - 2.750 νέες κοινωνικές κατοικίες σε ακίνητα του δημοσίου

Η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής συνεδρίασε σήμερα, Πέμπτη 23 Ιουλίου 2026, με αντικείμενο την έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035.

Στην έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική 2026-2035 προχώρησε η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής κατά τη συνεδρίασή της σήμερα, θέτοντας σε τροχιά υλοποίησης ένα συνεκτικό σχέδιο δεκαετούς ορίζοντα για τη συνολική αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη χώρα.

Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει:

- 2.750 νέες κοινωνικές κατοικίες σε ακίνητα του δημοσίου (αδρανή στρατόπεδα, δημόσια κτήρια και ακίνητα)

- ⁠2.000 νέες κατοικίες για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων

- ⁠>15.000 ανακαινίσεις παλαιών ή κλειστών κατοικιών

- ⁠>8.500 νέες φοιτητικές εστίες σε 6 δημόσια ΑΕΙ

Η Εθνική Στρατηγική συνιστά τον βασικό οδικό χάρτη της χώρας για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος κατά την επόμενη δεκαετία, με στόχο τη μετάβαση από αποσπασματικές παρεμβάσεις σε ένα διαρκές και οργανωμένο σύστημα σχεδιασμού.

Προς τον σκοπό αυτό περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση πενήντα (50) μέτρων, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 6,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα τριάντα-έξι (36) συμπεριλαμβάνονται ήδη στην ψηφιακή πύλη στεγαστικής πολιτικής (stegasi.gov.gr), ενώ τα δεκατέσσερα (14) συνιστούν νέα προτεινόμενα μέτρα. Το σύνολο των μέτρων αρθρώνεται σε τρεις (3) στρατηγικούς πυλώνες και ειδικότερα στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών (1ος πυλώνας), στη στήριξη νοικοκυριών και κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες (2ος πυλώνας) και στη δημιουργία μόνιμων θεσμών παρακολούθησης και άσκησης στεγαστικής πολιτικής (3ος πυλώνας).

Ως κεντρικοί φορείς στεγαστικής πολιτικής αναδεικνύονται το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, αλλά και η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής, όπως αυτή συστάθηκε τον Ιούνιο 2025 με τη συμμετοχή δέκα (10) Υπουργών υπό την προεδρία του Υπουργού Επικρατείας, αρμόδιου για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου.

Μέσα σε ένα έτος από την έναρξη λειτουργίας της Κυβερνητικής Επιτροπής σχεδιάστηκαν ή/και υλοποιήθηκαν μέτρα, τα οποία εντάσσονται στο σύνολο των τριών πυλώνων της Εθνικής Στρατηγικής για τη Στεγαστική Πολιτική. Ενδεικτικά και ανά πυλώνα, αναφέρονται:

- 1ος πυλώνας Αύξηση κατοικιών: 24.000 πολίτες αγόρασαν πρώτη κατοικία με τα προγράμματα Σπίτι μου 1 και 2, νομοθετήθηκε η δημιουργία κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα, η εκμετάλλευση αναξιοποίητης ακίνητης περιουσίας του δημοσίου μέσω του θεσμού της κοινωνικής αντιπαροχής, η υλοποίηση του νέου προγράμματος Ανακαίνισης κατοικίας, η συνέχιση προγραμμάτων όπως το Εξοικονομώ και η επέκταση εφαρμογής μέτρων όπως οι περιορισμοί σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και τα φορολογικά κίνητρα για κατασκευή, για κοινωνικές κατοικίες και για μακροχρόνια μίσθωση, καθώς και η ανάπτυξη εκτεταμένου προγράμματος ανέγερσης και ανακαίνισης φοιτητικών εστιών.

- 2ος πυλώνας Στήριξη νοικοκυριών και κοινωνικών ομάδων που αντιμετωπίζουν στεγαστικές δυσκολίες: η επιστροφή ενοικίου και η επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, γιατρούς, νοσηλευτές και το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

και

- 3ος πυλώνας Μακροχρόνια βιωσιμότητα της Στρατηγικής, μέσω μόνιμων θεσμών παρακολούθησης και υλοποίησης: η δημιουργία μόνιμων θεσμών σχεδιασμού, υλοποίησης και παρακολούθησης, όπως η σύσταση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς και της Κυβερνητικής Επιτροπής Στεγαστικής Πολιτικής, η λειτουργία Ψηφιακής πύλης στεγαστικής πολιτικής (stegasi.gov.gr) και ο σχεδιασμός Φορέα στεγαστικής πολιτικής.

Με την έγκριση, πλέον, της εθνικής στρατηγικής για την προσιτή στέγη δρομολογούνται οι ακόλουθες δράσεις:

1) 20.000 πολίτες ανακαινίζουν το σπίτι που κατοικούν ή κλειστό σπίτι με σκοπό τη διάθεση του στην αγορά,

2) 2.350 κοινωνικές κατοικίες θα ανεγερθούν σε μεγάλα αδρανή ακίνητα του δημοσίου (ανενεργά στρατόπεδα και άλλοι χώροι),

3) 400 κατοικίες θα γίνουν άμεσα διαθέσιμες με κοινωνική αντιπαροχή,

4) 8.500 νέες θέσεις θα προστεθούν στις υπάρχουσες σε φοιτητικές εστίες,

5) 2.000 κατοικίες κατασκευάζονται και παραδίδονται για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το οικιστικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Σημειώνεται ότι η Κυβερνητική Επιτροπή Στεγαστικής Πολιτικής συστάθηκε πριν απο 1 χρόνο, τον Ιούνιο 2025, με σκοπό να συντονίσει όλα τα συναρμόδια Υπουργεία και τα διαφορετικά εργαλεία, προκειμένου να υπάρχει ενιαία κατεύθυνση στην κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση. Στο πλαίσιο αυτό, η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική αποτελεί το ενιαίο και συνεκτικό κυβερνητικό σχέδιο αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης, που εκπονήθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και, στη συνέχεια, τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη τα σχόλια πολιτών και φορέων.

Ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος δήλωσε:

“Η έγκριση της εθνικής στρατηγικής για την προσιτή στέγη έρχεται να απαντήσει σε ένα μείζον οικονομικό πρόβλημα που απασχολεί τουλάχιστον 1 στους 3 Έλληνες και αφορά στο ολοένα και αυξανόμενο κόστος της πρώτης κατοικίας. Μετά από ένα χρόνο εντατικής εργασίας και συνεργασίας με όλα τα συναρμόδια Υπουργεία (Κοινωνικής Πολιτικής και Οικογένειας, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Περιβάλλοντος, Άμυνας, Εργασίας και Εσωτερικών) έχουμε πλέον στα χέρια μας όλα τα εργαλεία -νομοθετικά, οικονομικά και πολεοδομικά- για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση δημιουργίας σχεδόν 20.000 κοινωνικών κατοικιών και 8.500 νέων φοιτητικών εστιών. Στόχος μας να αυξήσουμε την προσφορά ακινήτων με προσιτά ενοίκια και να προσφέρουμε ανακούφιση στα εισοδήματα ειδικά των πιο ευάλωτων αλλά και των νεότερων συμπολιτών μας.”

Η υπουργός Κοινωνική Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου δήλωσε:

“Ένας χρόνος διυπουργικής επιτροπής για τη στέγαση με απτά αποτελέσματα. Ένα τόσο μεγάλο ζήτημα δεν μπορεί να περιορίζεται και δεν περιορίζεται στις αρμοδιότητες ενός υπουργείου. Γι’ αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας, συνδυάζοντας παρεμβάσεις που αυξάνουν την προσφορά κατοικιών με μέτρα που μειώνουν το βάρος του στεγαστικού κόστους για τους πολίτες. Με την Εθνική Στρατηγική αποκτούμε πλέον έναν ενιαίο σχεδιασμό, με ξεκάθαρους στόχους και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επόμενη δεκαετία. Στόχος μας είναι η προσιτή στέγη να γίνει πραγματική δυνατότητα για τους νέους, τις οικογένειες και τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.”