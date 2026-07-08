Προσωρινό «φρένο» στις αγορές από Temu και Shein βάζει ο δασμός των 3 ευρώ

Αναγνωριστική η συμπεριφορά του καταναλωτή, περιμένει να δει το νέο πλαίσιο. Τι δηλώνουν στο insider.gr παράγοντες της αγοράς.

Προσωρινή επιβράδυνση στις μαζικές αγορές προϊόντων που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως από τις κινεζικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες, παρατηρείται στην Ελλάδα, μια εβδομάδα μετά την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι ο δασμός των 3 ευρώ τέθηκε επίσημα σε ισχύ την 1η Ιουλίου και αφορά στα μικροδέματα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών από τρίτες χώρες.

«Είναι πάρα πολύ νωρίς να δούμε πως προχωρά η εφαρμογή του μέτρου. Για πλήρη συμπεράσματα θα απαιτηθεί να δούμε πως θα πάει ολόκληρη η χρονιά. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, υπάρχει μια μείωση των παρορμητικών αγορών», σχολιάζει, μιλώντας στο insider.gr, κορυφαίος παράγοντας της αγοράς του λιανικού εμπορίου. «Οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται σε αναγνωριστική φάση. Περιορίζουν ελαφρώς τις αγορές τους μέχρι να αντιληφθούν το νέο καθεστώς. Ωστόσο, μετά το αρχικό σοκ, η μείωση των αγορών δεν αποκλείεται να περιοριστεί», τονίζει η ίδια πηγή.

Η περίπτωση της Ρουμανίας

Μάλιστα, όπως σημειώνει, αντίστοιχη είναι και η περίπτωση της Ρουμανίας, όπου το τελευταίο εξάμηνο επιβάλλεται τέλος ύψους 5 ευρώ για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου. «Στη Ρουμανία μετά την επιβολή του τέλους καταγράφηκε μείωση αγορών έως και 50%», τονίζει χαρακτηριστικά.

Για θετικές ενδείξεις κάνει λόγο η ΕΣΕΕ

Από την πλευρά της η ΕΣΕΕ κάνει λόγο για «ιδιαίτερα ενθαρρυντικές πρώτες ενδείξεις από την εφαρμογή του τέλους των 3 ευρώ».

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της αγοράς, «παρατηρείται αισθητή επιβράδυνση στη διακίνηση μικροδεμάτων, γεγονός που υποδηλώνει ότι το μέτρο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση συνθηκών δικαιότερου ανταγωνισμού για το ελληνικό εμπόριο».

Τα επίσημα στοιχεία των αρμόδιων αρχών αναμένονται το προσεχές διάστημα και θα επιτρέψουν την πλήρη αποτίμηση της αποτελεσματικότητας του μέτρου.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει, σύμφωνα με την ΕΣΕΕ, τη διαχρονική της θέση «για την ανάγκη λήψης ουσιαστικών μέτρων απέναντι στις στρεβλώσεις που προκαλεί η ανεξέλεγκτη εισροή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, όπου συχνά ανακύπτουν ζητήματα συμμόρφωσης με τους ευρωπαϊκούς κανόνες ασφάλειας, επισήμανσης και φορολογικής ισότητας».

«Η εφαρμογή του μέτρου αναδεικνύει την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει χωρίς καθυστέρηση στην υιοθέτηση των επόμενων παρεμβάσεων που έχει ήδη προτείνει για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μικροδεμάτων που εισέρχονται από τρίτες χώρες. Η θέσπιση του ευρωπαϊκού τέλους διαχείρισης θα ενισχύσει τους τελωνειακούς ελέγχους και θα επιτρέψει στις αρμόδιες αρχές να έχουν πληρέστερη εικόνα για την προέλευση, την ασφάλεια και τη συμμόρφωση των προϊόντων που διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά», σημειώνεται στην ανακοίνωση της ΕΣΕΕ.

Παράλληλα, η ΕΣΕΕ θεωρεί αναγκαία την επίσπευση της κατάργησης του καθεστώτος de minimis, δηλαδή της απαλλαγής που ισχύει σήμερα για αποστολές αξίας έως 150 ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί ένα σταθερό και πραγματικά ισότιμο πλαίσιο ανταγωνισμού για όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, να αξιολογεί τα διαθέσιμα στοιχεία και να καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού εμπορίου και τη διασφάλιση ίσων κανόνων για όλους.

Το νέο καθεστώς

Με εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Ε.2029/2026) παρέχονται διευκρινίσεις και αναλυτικές οδηγίες για το νέο καθεστώς.

Αναλυτικά:

Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη ο νέος δασμός

Από την 1η Ιουλίου επιβάλλεται νέος εισαγωγικός ειδικός δασμός ύψους 3 ευρώ για κάθε διακριτό είδος αγαθού που εισάγεται από τρίτες χώρες μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι νέοι δασμολογικοί κανόνες τίθενται σε εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας και αφορούν αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές αγορές ιδιωτών καταναλωτών μέσω ηλεκτρονικών πλατφορμών (e-commerce).

Τρία ευρώ ανά είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα

Αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι το γεγονός πως η επιβάρυνση των 3 ευρώ υπολογίζεται ανά διαφορετικό είδος προϊόντος και όχι ανά δέμα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι όσο περισσότερα είναι τα προϊόντα, τόσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει και ο συνολικός λογαριασμός.

Αν ένα δέμα περιέχει ένα βιβλίο, ένα σημειωματάριο και ένα στυλό, πρόκειται για τρία διαφορετικά είδη. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται δασμός 9 ευρώ συνολικά (3 ευρώ ανά είδος), στον οποίο προστίθεται ο αναλογών ΦΠΑ και τυχόν λοιπές επιβαρύνσεις.

Αν ένα δέμα περιλαμβάνει δύο πανομοιότυπα σημειωματάρια με τα ίδια χαρακτηριστικά, αυτά θεωρούνται ένα είδος και επιβάλλεται συνολικός δασμός 3 ευρώ.

Ποιος καταβάλλει τον δασμό

Ο ειδικός εισαγωγικός δασμός καταβάλλεται στις τελωνειακές αρχές από τον διασαφιστή της εισαγωγής, δηλαδή από την ηλεκτρονική πλατφόρμα, τον πωλητή, τη μεταφορική εταιρεία ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους, ανάλογα με το μοντέλο διαχείρισης της αποστολής.

Τι ισχύει για τις επιστροφές προϊόντων

Σε περίπτωση απλής επιστροφής προϊόντος λόγω υπαναχώρησης ή αλλαγής γνώμης του καταναλωτή, ο δασμός που καταβλήθηκε κατά την εισαγωγή δεν επιστρέφεται. Αντίθετα, στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την τελωνειακή νομοθεσία, όπως όταν τα προϊόντα αποδειχθούν ελαττωματικά ή δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης, είναι δυνατή η επιστροφή του καταβληθέντος δασμού, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες τελωνειακές διαδικασίες.

Τι δεν αλλάζει με τον ΦΠΑ

Η εφαρμογή του νέου δασμού δεν επηρεάζει τις ισχύουσες διαδικασίες απόδοσης του ΦΠΑ στις εξ αποστάσεως πωλήσεις εισαγόμενων αγαθών. Ο ΦΠΑ εξακολουθεί να καταβάλλεται:

Κατά την αγορά του προϊόντος μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όταν χρησιμοποιείται το σύστημα Import One Stop Shop (IOSS).

Κατά τον τελωνισμό του προϊόντος από τον καταναλωτή, όταν εφαρμόζονται οι Ειδικές Ρυθμίσεις (Special Arrangements) ή το κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

Δεν επηρεάζονται αγορές εντός Ελλάδας και ΕΕ

Να σημειωθεί εδώ ότι οι νέες ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν τις διαδικασίες αγοράς και αποστολής αγαθών που πραγματοποιούνται εντός της Ελλάδας ή μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταβατικό μέτρο ο δασμός - Τι αλλάζει από το 2028

Ο νέος δασμός αποτελεί μεταβατικό μέτρο και θα ισχύσει έως τις 30 Ιουνίου 2028. Από την 1η Ιουλίου 2028 θα εφαρμοστεί το κανονικό δασμολογικό καθεστώς, με τον εισαγωγικό δασμό να υπολογίζεται βάσει της δασμολογικής κατηγορίας κάθε προϊόντος, ανεξάρτητα από την αξία του ή τον τρόπο αγοράς και αποστολής.