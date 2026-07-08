Ρούτε: «Υπάρχει πλήρης δέσμευση» των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προσπάθησε σήμερα να καθησυχάσει σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στους κόλπους της συμμαχίας, τη στιγμή που οι ευρωπαίοι σύμμαχοι περιμένουν ανήσυχοι την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προσπάθησε σήμερα να καθησυχάσει σχετικά με τη δέσμευση των ΗΠΑ στους κόλπους της συμμαχίας, τη στιγμή που οι ευρωπαίοι σύμμαχοι περιμένουν ανήσυχοι την εμφάνιση του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη σημερινή δεύτερη ημέρα μιας τεταμένης συνόδου κορυφής στην Άγκυρα.

Ποιος θα είναι άραγε ο τόνος του Τραμπ; Συμφιλιωτικός, όπως το 2025 στη Χάγη, όπου έκανε λόγο για μια «μνημειώδη επιτυχία» μετά τη δεύσμευση χωρών να αφιερώσουν στην ασφάλεια τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ τους; Καυστικός, ακόμη και καθαρά απειλητικός, όπως τους τελευταίος μήνες, που έχει καταφερθεί εναντίον των Ευρωπαίων που δεν στηρίζουν τη στρατιωτική επιχείρησή του εναντίον του Ιράν;

Ερωτηθείς για τις επανειλημμένες επικρίσεις, ακόμη και χθες, Τρίτη, στην Άγκυρα, του Ντόναλντ Τραμπ εναντίον της συμμαχίας, ο γενικός γραμματέας της, ο Μαρκ Ρούτε, απέρριψε σήμερα, όπως συνηθίζει, την ιδέα ότι αυτές θέτουν σε κίνδυνο αυτή την τελευταία.

«Υπάρχει πλήρης δέσμευση» των Ηνωμένων Πολιτειών στους κόλπους της συμμαχίας, υπογράμμισε, εγκωμιάζοντας το ρόλο που διαδραματίζει ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την επιστροφή του στην εξουσία.

«Ας είμαστε ειλικρινείς: το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ ενθαρρύνει τους Καναδούς και τους Ευρωπαίους (να δαπανήσουν περισσότερα) αληθινά βοήθησε», υποστήριξε. «Είναι μια μεγάλη νίκη για τον αμερικανό πρόεδρο», πρόσθεσε χρησιμοποιώντας μια διατύπωση που θα ηχήσει γλυκά στα αυτιά του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Στο σημερινό πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ είναι η παραδοσιακή οικογενειακή φωτογραφία με τους 32 ηγέτες των χωρών της συμμαχίας, μια -σύντομη- συνεδρίαση εργασίας και μια πολυαναμενόμενη συνάντηση με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Είναι σημαντικό να δείξουμε στο Ιράν ότι δεν δεχόμαστε παραβιάσεις της εκεχειρίας»

Είναι σημαντικό να δείξουμε στο Ιράν ότι οι παραβιάσεις της "εύθραυστης" εκεχειρίας δεν θα γίνουν αποδεκτές, δήλωσε σήμερα ο Ολλανδός πρωθυπουργός Ρομπ Γέτεν, ερωτηθείς για τα νέα αμερικανικά πλήγματα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

"Είναι σημαντικό να δείξουμε ότι δεν δεχόμαστε παραβιάσεις της εκεχειρίας", είπε ο Γέτεν στους δημοσιογράφους πριν από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.

"Ταυτόχρονα, θα πρέπει να ασκήσουμε τη μέγιστη διπλωματική πίεση για να διασφαλίσουμε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες και ότι βρίσκεται μια λύση", σχολίασε ο Γέτεν.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ είπε ότι η μεταφορά ευθυνών εντός του ΝΑΤΟ, την οποία επί μακρόν ζητά ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συμβαίνει και ότι οι Ευρωπαίοι και ο Καναδάς αναλαμβάνουν περισσότερα στους κόλπους της συμμαχίας.

Τις δηλώσεις αυτές έκανε ο Κάρνεϊ στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στην τουρκική πρωτεύουσα για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ