Η αλλαγή που έρχεται σε όλα τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα - Πώς θα μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα

Πλέον όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με το πλέον σύστημα ασφάλειας.

Πλέον όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning (ADDW).

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες και αισθητήρες για να παρακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματος και την προσοχή του οδηγού, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός έχει αποσπάσει το βλέμμα του από το δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμφανίζει σημάδια μειωμένης συγκέντρωσης, ενεργοποιεί οπτικές ή ηχητικές προειδοποιήσεις.

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