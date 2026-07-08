Ειδήσεις | Ελλάδα

Η αλλαγή που έρχεται σε όλα τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα - Πώς θα μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Η αλλαγή που έρχεται σε όλα τα αυτοκίνητα στην Ελλάδα - Πώς θα μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Πλέον όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με το πλέον σύστημα ασφάλειας.

Πλέον όλα τα αυτοκίνητα που θα ταξινομούνται στην Ευρώπη θα πρέπει υποχρεωτικά να εξοπλίζονται με το σύστημα Advanced Driver Distraction Warning (ADDW).

Το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιεί κάμερες και αισθητήρες για να παρακολουθεί την κατεύθυνση του βλέμματος και την προσοχή του οδηγού, όπως μεταφέρει το ΑΜΠΕ.

Εάν διαπιστώσει ότι ο οδηγός έχει αποσπάσει το βλέμμα του από το δρόμο για μεγάλο χρονικό διάστημα ή εμφανίζει σημάδια μειωμένης συγκέντρωσης, ενεργοποιεί οπτικές ή ηχητικές προειδοποιήσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο Reader.gr

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Δημογραφικό: Εγκατέλειψαν την Ελλάδα οι μισοί αλλοδαποί το τελευταίο έτος - Μειώθηκε ο πληθυσμός τους κατά 133.000 άτομα

Mykonos Chocolate: Η ιδέα έξι Μυκονιατών έγινε sold out μέσα σε λίγες ημέρες

«Πάγος» στον νέο διαγωνισμό για τις 1.000 κάμερες στους δρόμους κατά των παραβάσεων

Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider