LNG: Η Ευρώπη επιστρέφει ως η αγορά - κλειδί του παγκόσμιου εμπορίου φυσικού αερίου

Η νέα έκθεση της IGU αναδεικνύει τις γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν τη νέα ισορροπία στην αγορά.

Η ευρωπαϊκή αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) επανήλθε δυναμικά το 2025 ως ο βασικός προορισμός των διεθνών φορτίων, ανατρέποντας τις ισορροπίες που είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τη νέα ετήσια έκθεση World LNG Report 2026 της International Gas Union (IGU), η σημαντική αύξηση των ευρωπαϊκών εισαγωγών, σε συνδυασμό με την υποχώρηση της ζήτησης στην Ασία, οδήγησε σε ανακατεύθυνση των παγκόσμιων ροών LNG προς την ευρωπαϊκή αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι η Ευρώπη εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό «ρυθμιστή» της διεθνούς αγοράς φυσικού αερίου.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία μέσα στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον. Η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι κίνδυνοι για τις εξαγωγές από τον Περσικό Κόλπο και η αυξημένη μεταβλητότητα στις διεθνείς τιμές επαναφέρουν στο επίκεντρο την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών προμήθειας και επιβεβαιώνουν τον στρατηγικό ρόλο της Ευρώπης στην απορρόφηση των διαθέσιμων ποσοτήτων LNG.

Η Ευρώπη απορρόφησε την μεγαλύτερη αύξηση της παγκόσμιας αγοράς

Το 2025 το παγκόσμιο εμπόριο LNG σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό, φθάνοντας τους 436,98 εκατ. τόνους, αυξημένο κατά 6,3% σε σχέση με το 2024. Η σημαντικότερη όμως μεταβολή δεν ήταν η συνολική αύξηση της αγοράς, αλλά η αλλαγή στη γεωγραφική κατανομή της ζήτησης.

Οι εισαγωγές LNG στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 26,1 εκατ. τόνους, αγγίζοντας συνολικά τους 126,2 εκατ. τόνους. Η ενίσχυση αυτή συνδέεται αφενός με τη συνεχιζόμενη υποκατάσταση των μειωμένων ρωσικών ροών φυσικού αερίου μέσω αγωγών και αφετέρου με την ανάγκη αναπλήρωσης των ευρωπαϊκών αποθεμάτων φυσικού αερίου.

Αντίθετα, αρκετές ασιατικές οικονομίες περιόρισαν τις εισαγωγές τους. Η Κίνα παρέμεινε ο μεγαλύτερος εισαγωγέας LNG παγκοσμίως, με 69,77 εκατ. τόνους, όμως οι εισαγωγές της μειώθηκαν κατά 8,9 εκατ. τόνους σε σχέση με το προηγούμενο έτος, εξαιτίας του ηπιότερου χειμώνα, της αυξημένης εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου και των μεγαλύτερων εισαγωγών μέσω αγωγών από τη Ρωσία. Αντίστοιχα, η Ινδία περιόρισε επίσης τις αγορές της, οδηγώντας συνολικά την ασιατική αγορά σε χαμηλότερη απορρόφηση φορτίων LNG.

Τα αμερικανικά φορτία κατευθύνθηκαν στην Ευρώπη

Η μεταβολή αυτή επηρέασε άμεσα τις εμπορικές ροές. Με την ασιατική ζήτηση να εμφανίζεται πιο συγκρατημένη, περισσότερα φορτία από τον Ατλαντικό κατευθύνθηκαν προς τα ευρωπαϊκά τερματικά, ενισχύοντας τον ρόλο της Ευρώπης ως αγοράς εξισορρόπησης του παγκόσμιου συστήματος LNG.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες αύξησαν τις εξαγωγές LNG κατά 22,3 εκατ. τόνους μέσα σε έναν χρόνο και διατήρησαν την πρώτη θέση παγκοσμίως με συνολικές εξαγωγές 110,74 εκατ. τόνων. Παράλληλα, νέοι εξαγωγείς, όπως ο Καναδάς και το έργο Μαυριτανίας - Σενεγάλης, πραγματοποίησαν τις πρώτες αποστολές LNG, αυξάνοντας περαιτέρω τη διαθέσιμη προσφορά.

Η έκθεση σημειώνει ότι η αυξημένη ευρωπαϊκή ζήτηση, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της αμερικανικής παραγωγής, διαμόρφωσε μια νέα ισορροπία στις διατλαντικές ροές φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανατρέπουν ξανά τις ισορροπίες

Η εικόνα αυτή άρχισε να μεταβάλλεται εκ νέου τους πρώτους μήνες του 2026. Σύμφωνα με την IGU, οι γεωπολιτικές εντάσεις γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και οι κίνδυνοι για τις εξαγωγές από το Κατάρ προκάλεσαν άνοδο των τιμών και αύξηση του ανταγωνισμού για τα διαθέσιμα φορτία LNG. Αγοραστές από την Ασία στράφηκαν εκ νέου προς φορτία του Ατλαντικού, περιορίζοντας μέρος των ποσοτήτων που κατευθύνονταν στην Ευρώπη και υπενθυμίζοντας πόσο γρήγορα μπορούν να αλλάξουν οι εμπορικές ροές όταν τίθεται ζήτημα ενεργειακής ασφάλειας.

Όπως υπογραμμίζει η έκθεση, η ευελιξία των αμερικανικών εξαγωγών και των μεγάλων διεθνών χαρτοφυλακίων LNG αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους κρίσεων, καθώς επιτρέπει την ταχύτερη ανακατεύθυνση φορτίων προς τις αγορές που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Η Ευρώπη συνεχίζει να επενδύει σε νέες υποδομές

Παρά τη σημαντική αύξηση των εισαγωγών, η Ευρώπη δεν επιβραδύνει τις επενδύσεις στις υποδομές LNG. Το 2025 τέθηκαν σε λειτουργία συνολικά 20 νέα έργα επαναεριοποίησης σε 13 χώρες παγκοσμίως, με σημαντικό μέρος αυτών να αφορά ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάπτυξη πλωτών μονάδων αποθήκευσης και επαναεριοποίησης (FSRU), οι οποίες προσφέρουν ταχύτερη ανάπτυξη, χαμηλότερο αρχικό κόστος και μεγαλύτερη ευελιξία έναντι των συμβατικών τερματικών.

Η έκθεση επισημαίνει ότι, παρότι η αξιοποίηση των ευρωπαϊκών τερματικών παραμένει χαμηλότερη από τα επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022, οι υποδομές αυτές αποτελούν κρίσιμο εργαλείο για την ενεργειακή ασφάλεια της ηπείρου και θα συνεχίσουν να διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο τα επόμενα χρόνια.

Τι σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις για την Ελλάδα

Οι τάσεις αυτές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μέσω της Ρεβυθούσας και της λειτουργίας του FSRU Αλεξανδρούπολης.

Η αύξηση των εισαγωγών LNG στην Ευρώπη, η μεγαλύτερη εξάρτηση από αμερικανικά φορτία και η ανάγκη διαφοροποίησης των οδών εφοδιασμού ενισχύουν τον ρόλο των ελληνικών υποδομών ως πυλών εισόδου φυσικού αερίου προς τα Βαλκάνια και την ευρύτερη περιοχή. Παράλληλα, οι νέες γεωπολιτικές αβεβαιότητες στη Μέση Ανατολή καθιστούν ακόμη πιο σημαντική τη διατήρηση επαρκών υποδομών εισαγωγής και αποθήκευσης LNG, καθώς και τη δυνατότητα ταχείας ανακατεύθυνσης φορτίων όταν οι διεθνείς συνθήκες το απαιτούν.

Η εικόνα που περιγράφει η IGU δείχνει ότι, παρά τη σταδιακή ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το LNG εξακολουθεί να αποτελεί βασικό πυλώνα της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας. Και όσο η διεθνής αγορά επηρεάζεται από γεωπολιτικές κρίσεις και μεταβαλλόμενες εμπορικές ροές, η σημασία των ευρωπαϊκών - και κατ' επέκταση των ελληνικών - υποδομών φυσικού αερίου αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο.