Κοντογεώργης για καλάθι ΔΕΘ: «Πολλοί θα δουν τον εαυτό τους στα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου»

Για το κυβερνητικό «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Κοντογεώργης προανήγγειλε: «Σίγουρα πολλοί θα δουν τον εαυτό τους στα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου».

Η συνέντευξη του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάση Κοντογεώργη, το βράδυ της Τρίτης στο Kontra Channel, ξεκίνησε από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά: «Ξεπέρασαν ένα όριο», σημείωσε θυμίζοντας ότι «πήγε σε μια προσωπική κριτική για τον υπουργό Εξωτερικών, τον πρωθυπουργό, που αφορούσε τα εθνικά θέματα». Λέγοντας δε, ότι «η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα καμία φορά», θύμισε τα γεγονότα του 1993.

Πάντως, ο Θ. Κοντογεώργης είπε πως διατηρεί ακόμη ισχυρή επιφύλαξη ως προς το αν ο Α. Σαμαράς θα κάνει κόμμα εν τέλει, και συμπλήρωσε: «Δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας άνθρωπος που έχει διανύσει αυτή τη διαδρομή, θέλει να συνδεθεί η πολιτική υστεροφημία του με κάτι τέτοιο. Αλλά είναι δικό του θέμα».

Ακολούθως και για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπενθύμισε ότι «το 2019 δεν συμμετείχε η χώρα μας στο πρόγραμμα των F-35, συμμετείχε η Τουρκία, η οποία βρέθηκε εκτός ενώ η χώρα μας από το 2029 θα αρχίσει να παραλαμβάνει 20 F-35».

Επιπροσθέτως, «η χώρα μας έχει ένα αμυντικό πρόγραμμα 25 δισ. μέχρι το 2037 -κι αυτό γίνεται χωρίς να υποθηκεύσουμε το μέλλον των επόμενων γενεών. Γιατί μέσα από το πλεόνασμα μπορούμε να χρηματοδοτούμε αμυντικές δαπάνες», εξήγησε παράλληλα.

Και, μπορεί «η χώρα μας να μην μπορεί να υποδείξει σε άλλες χώρες τι θα κάνουν με τις αμυντικές συμφωνίες», ωστόσο, ξεκαθάρισε, «δεν υπάρχει θέμα (προγράμματος) Safe για την Τουρκία».

Η επιστροφή του έτερου πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή ήταν το επόμενο θέμα της συνέντευξης. Ερωτηθείς για τις δηλώσεις που έκανε για εκείνον ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ σχολίασε: «Ο κ. Γεωργιάδης έχει τον δικό του τρόπο να εκφράζεται και με ένα δικό του σκεπτικό. Όταν έρχεσαι όμως με τη ρομφαία της ηθικής και της εντιμότητας, είναι εύλογο να υπενθυμίσει κάποιος τη σκευωρία της Novartis, το γεγονός ότι ο (τότε) υπουργός Δικαιοσύνης κ. Κοντονής είχε πει ότι λειτουργούσε ένα παρα-Υπουργείο και γίνονταν διευθετήσεις».

Αναφορικά με τα δημοσκοπικά ποσοστά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης δήλωσε: «Δεν βλέπω κάποια δημοσκοπική έκρηξη, είναι λογικό όταν ανακοινώνεται ένα κόμμα». Και, συνέχισε λέγοντας ότι «προφανώς ο κ. Τσίπρας διατηρεί ένα κοινό» αλλά με μικρότερο ποσοστό από αυτό που είχε όταν έφυγε από την πολιτική.

«Προσπαθεί να εμφανίσει ότι είναι κάτι καινούριο και διαφορετικό», σχολίασε, επισημαίνοντας ακόμη ότι «το περίφημο Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης - όλοι θυμόμαστε γιατί δεν εφαρμόσθηκε - ήταν 13,5 δισ. Μέσα σε 1,5 μήνα ο κ. Τσίπρας με τον τρόπο του, χωρίς συνολική αποτίμηση, προσπαθεί να συνεχίσει τον δρόμο της πολιτικής εξαπάτησης», με τις υποσχέσεις του να υπερβαίνουν ακόμη και αυτό το Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης.

Χαρακτηριστικά, μάλιστα, ο υφυπουργός προειδοποίησε ότι «αυτά που προτείνει για το μέλλον ο κ. Τσίπρας μπορεί να αποδειχθούν καταστροφικά». Ενώ τον κατηγόρησε επιπλέον ότι «έχει την ικανότητα να σου πουλήσει το "α" το πρωί και "β" το βράδυ». Ή, ότι «έταζε ένα και έπαιρνε 100 πίσω».

«Σε καμία περίπτωση», διευκρίνισε, «εμείς δεν κάνουμε σύγκριση με την τετραετία του κυρίου Τσίπρα. Εμάς μας ενδιαφέρει να συγκριθούμε με τις προσδοκίες που έχουν οι πολίτες για την Ελλάδα του μέλλοντος».

Στα οικονομικά, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ υπογράμμισε την επιλογή της κυβέρνησης «να αποπληρώσουμε γρηγορότερα το χρέος της πατρίδας μας», με σημαντική εξοικονόμηση ποσών.

Ενώ για το κυβερνητικό «καλάθι» της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο Θ. Κοντογεώργης προανήγγειλε: «Σίγουρα πολλοί θα δουν τον εαυτό τους στα μέτρα που θα ανακοινωθούν αρχές Σεπτεμβρίου».

Άλλωστε, συμπλήρωσε, «για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχουμε αύξηση της πίτας και ανάπτυξη χωρίς να αυξάνουμε φόρους -κι αυτό θα συνεχίσομε να κάνουμε».

Ενώ για τους συνταξιούχους ειδικότερα, επεσήμανε ότι «είδαν αυξήσεις ύστερα από πολλά χρόνια. Πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερα και θα κάνουμε», διαβεβαίωσε.

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό «καλάθι» δεν μπορεί να είναι «εντυπωσιακά διαφορετικά από το 1 δισ., θα δούμε και τον δημοσιονομικό χώρο το καλοκαίρι», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ